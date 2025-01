Claudio Borghi tuvo su último día en TNT Sports. El Bichi y el canal deportivo no llegaron a un acuerdo para renovar el contrato. Manuel de Tezanos al aire le dedicó palabras al Bichi en sus últimos minutos en la estación televisiva.

“En este último bloque tenemos que despedir a un amigo. Yo personalmente Bichi, quiero agradecerte por estos años, han sido lejos los mejores años de mi carrera. Lo he pasado muy bien haciendo este programa, me he reído mucho”, le expresó el periodista en el programa Todos Somos Técnicos.

El comunicador manifestó su tristeza: “Hemos compartido grandes momentos y no puedo creer que no vas a seguir con nosotros. Son decisiones que se toman, pero que a nosotros los compañeros tuyos nos afectan y nos da mucha pena”.

También expresó su admiración por el Bichi y recordó que lograron solucionar algún conflicto del pasado: “Lo pasé realmente muy bien. Siempre ha sido un honor trabajar contigo, no es primera vez que nos topamos. Alguna nos peleamos, pero se arregló todo eso”.

Claudio Borghi termina su paso por TNT Sports tras seis años. (Foto: TNT Sports)

Entre lágrimas, el comunicador dedicó palabras al campeón del mundo con la Selección Argentina: “Solamente desearte lo mejor. Agradecerte tu generosidad, tu honestidad, tu calidad humana y lo mejor en lo que venga. Me da mucha pena tener decirte adiós en un programa en el que has sido pilar fundamental”.