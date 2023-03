La figura de América de Cali, Iago Falque, exalta el gran talento del volante Juan Fernando Quintero. El jugador español, en diálogo con 'Zona Libre de Humo', no dejó dudas que es fanático del buen fútbol de Juanfer pese al mal momento que vive en el Junior de Barranquilla.

Vale resaltar que Iago Falque es un jugador fundamental para América de Cali, tanto en la cancha como en el camerino, es responsable de la jerarquía del equipo, que ocupa los primeros lugares en la Liga Colombiana I-2023. Por una molestia muscular, tiene reposo y no fue tenido en cuenta para enfrentar a Santa Fe.

Por otra parte, Juan Fernando Quintero no la pasa bien pese a ser el fichaje top del fútbol colombiano. Junior es último en la tabla de posiciones de la Liga I-2023 y actualmente vive cambio de técnico, se fue Arturo Reyes y falta la oficialidad para nombrar a Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.

Iago Falque comentó que le gusta el fútbol de Juan Fernando Quintero y es fanático de los jugadores que manejan bien la pelota, tal como sus condiciones, que con las '10' en la espalda, es el eje de ataque de América de Cali y el llamado a desequilibrar con buenos toques de balón.

"Me gusta mucho Junfer Quintero, de Junior, porque es jugador al que he seguido toda su carrera. Es un jugador que tiene muchísimo talento y me gusta verlo, la verdad. Me pongo a ver los partidos de Junior porque me gusta ver a los jugadores que tratan bien a la pelota", comentó Iago Falque en Zona Libre de Humo.