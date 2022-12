Dos jugadores que pasaron por Atlético Nacional están muy cerca de América de Cali, se trata del lateral Christian Mafla y el defensa central Brayan Córdoba. El equipo rojo no para en el mercado de pases y sigue sumando los mejores elementos para encarar la temporada 2023.

América de Cali ha sido el equipo que mejor se ha movido en este mercado. Ha logrado romper con fichajes top, principalmente por la operación de Carlos Darwin Quintero, que fue todo un éxito, además de Cristian Barrios y la incorporación de los argentinos Franco Leys y Facundo Suárez.

A eso se suma la renovación de Adrián Ramos, la del español Iago Falque, Cristian Arrieta y Diego Nova, además de la compra de los derechos deportivos de Brayan Vera al Lecce de Italia. A todos estos movimientos se sumarían algunas otras caras, ya mirando lo que será la zona defensiva.

Christian Mafla y Brayan Córdoba, cerca del América

Vale resaltar que Marlon Torres no seguirá en América de Cali, ni siquiera luego de no pasar los exámenes médicos en Junior. El equipo rojo busca como sea al menos un defensa central para suplir la baja del considerado líder en la zona. Brayan Córdoba, canterano de Atlético Nacional y con pasado reciente en Once Caldas, está en la mira.

El otro que podría llegar, según el periodista Julián Capera es el lateral Christian Mafla, con pasado reciente en Deportivo Cali y campeón con Atlético Nacional. Este jugador ya ha tenido experiencia internacional, pasó por New England Revolution de la MLS y Olimpo de Bahía Blanca de Argentina.