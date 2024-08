Adrián Ramos le da la victoria al América de Cali ante el actual campeón del FPC

Desde ese momento, América de Cali comenzó a manejar las acciones del juego, pero sin profundidad en el ataque. Se intentaba avanzar en la ofensiva, aunque el volumen de juego en el área rival no era el esperado y la defensa del Atlético Bucaramanga ganaba con facilidad. Al minuto 90+5, reapareció el que no falla. El ídolo Adrián Ramos colocó el 2-1 cuando el rival y sus compañeros firmaban el empate.

