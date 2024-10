América cumple con el trámite en el clásico y clasifica a semifinales de Copa Colombia

Deportivo Cali, por su parte, intentó remontar y al menos empatar para irse a los penaltis, pero durante los 90 minutos de local no pudo crear alguna posibilidad clara de gol. Se despide de la Copa Colombia 2024 tras unos días donde presentó a Alfredo Arias como nuevo DT y con la sombra del descenso de por medio.

Este resultado lo catapulta en el favoritismo y América se mentaliza en un torneo que nunca ha ganado. Con Polilla Da Silva al mando, el club y su hinchada se ilusionan con alargar el palmarés y no solo eso, sino que se mantiene en la pelea por la estrella de la Liga en diciembre. ¿Logrará hacer el doblete?

No es un secreto que América de Cali es de los mejores equipos del fútbol colombiano actualmente. Lidera la tabla de la Liga Colombiana II-2024 y ahora es el primer club en clasificar a semifinales de la Copa Colombia. El técnico Jorge Da Silva encontró la forma correcta de levantar el nivel luego del fracaso que fue el primer semestre con el venezolano César Farías.

