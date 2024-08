América de Cali ha iniciado con un nuevo proyecto bajo las órdenes de Jorge ‘Polilla’ Da Silva tras el catastrófico ciclo de César Farías. Las ideas del nuevo entrenador empiezan a ser asimiladas por los futbolistas y ha salido Josen Escobar a hablar de los cambios que hubo en el equipo tras la llegada del uruguayo.

Bajo las órdenes de César Farías en el primer semestre del año, América de Cali quedó afuera de la Copa Sudamericana y no logró clasificarse a los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I. La dirigencia prescindió de los servicios del venezolano y contrató a ‘Polilla’ Da Silva.

De a poco, el plantel asimila las ideas del nuevo entrenador y marcha sexto en la tabla con solo 4 partidos disputados (2 victorias, 1 empate y 1 derrota). Josen Escobar ha concedido una entrevista en El Alargue de Caracol Radio y habló de los cambios que hubo en el club tras la salida de Farías.

Josen Escobar a gusto con ‘Polilla’

El jugador fue cuestionado por el rol que tiene en el plantel de América de Cali. “Estoy muy contento de los minutos que me toquen, si es titular o suplente siempre quiero ayudar al equipo. El entrenador me pide que trate de conectar con los delanteros y los ponga de cara al gol, trabajando mucho en los entrenos, vengo de una posición que antes no jugaba, ahora es más adelantado, pero siempre quiero ayudar al equipo“.

Josen Escobar (VizzorImage)

Si bien no se mostró exigente con su rol en el esquema, reconoció cuál es su posición natural. “Toda mi vida siempre he jugado de volante, con pases limpios y sacando al equipo con buena tenencia de balón y no me siento incómodo donde juego ahora con el profe, pero jugando más retrasado me siento más cómodo“.

Publicidad

Publicidad

Palo a César Farías

Escobar elogió a ‘Polilla’ Da Silva y le dejó un dardo a César Farías. “Es muy cercano con el jugador, con el estado emocional y en el tema de la cancha trata de interpretar cosas que algunos no lo tienen. El técnico pasado no entendía bien a sus jugadores y su manera de pensar“.