La actualidad de América de Cali es complicada y son muchos los que piden la cabeza del entrenador, César Farías a solo unas semanas de su llegada al banquillo escarlata. Ahora, en medio de los rumores, ha surgido un nuevo candidato a tomar el lugar del venezolano. Un exjugador de FC Barcelona, que ganó la Champions con Lionel Messi, suena como posibilidad para La Mechita.

El inicio de temporada de América de Cali ha sido desastroso. El equipo ha ganado solo 2 de los 10 partidos disputados hasta la fecha en la Liga BetPlay Dimayor 2024-I y ha caído hasta la plaza número 17 de la tabla de posiciones, complicando su presencia en los cuadrangulares.

Uno de los principales señalados por la actualidad del equipo es el entrenador, César Farías. Vale recordar que el venezolano asumió el mando del equipo con la temporada ya iniciada tras el despido inesperado de Lucas González y no ha encontrado soluciones al bajo rendimiento.

Ahora, el puesto de César Farías parece estar en riesgo y empiezan a sonar nombres como candidatos para reemplazar al antiguo seleccionador de Venezuela y Bolivia. Uno de los candidatos es nada más y nada menos que Gabriel Milito.

Gabriel Milito, candidato a DT de América de Cali

Según informa AS Colombia, Gabriel Milito ha sido ofrecido a América de Cali y, pese al respaldo mostrado por la directiva hacia César Farías, estos no ven con malos ojos la llegada del argentino al cargo ante el mal momento que atraviesa el equipo.

La carrera de Gabriel Milito será recordada por haber formado parte del plantel de FC Barcelona que se consagró campeón de la Champions League en el año 2011, aunque no tuvo un rol muy protagónico. El argentino también jugó para Independiente y Real Zaragoza.

Como entrenador, la carrera de Milito inició en Estudiantes de la Plata, habiendo pasado por los banquillos de Independiente, O’Higgins (Chile) y Argentinos Juniors. El entrenador llegó a sonar para Boca Juniors y ahora es una posibilidad para América de Cali.

El club respalda a César Farías

De momento, el club parece firme en su respaldo a César Farías. El entrenador venezolano ha dirigido solo 9 partidos en América de Cali y ya muchos piden su salida del banquillo. Habrá que esperar para saber si el DT logra salir de la racha negativa.

“Marcela Gómez (la presidenta) trabaja en Cascajal y César Farías trabaja en Cascajal, allá se ven todos los días. Y para que quede claro: nos la vamos a jugar con Farías. Nosotros no vamos a cambiar de entrenador cada 6 meses. Si Farías no levanta esto, nadie lo levanta. Tiene 30 años de experiencia, es técnico de selección, entrena bien. No inventa. Nos la vamos a jugar por él, así de sencillo. No podemos estar cambiando técnico cada 6 meses. Tenemos un técnico que conoce, que sabe. Vamos a respaldarlo” dijo recientemente el propietario mayoritario, Tulio Gómez.