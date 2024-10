América de Cali ha dado un golpe sobre la mesa en la Copa Colombia y consiguió su clasificación a la semifinal luego de su empate en el clásico ante Deportivo Cali. El entrenador del equipo escarlata, Polilla Da Silva fue autocrítico en la conferencia de prensa a pesar de haber conseguido el boleto.

Este miércoles 23 de octubre se jugó el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia. América de Cali había logrado ponerse en ventaja con una victoria 2-0 ante Deportivo Cali en el Pascual Guerrero y empató sin goles en el encuentro de vuelta.

El entrenador de La Mechita, Jorge ‘Polilla’ Da Silva compareció ante la prensa para hacer su balance de la clasificación. El entrenador valoró el avance a la semifinal del campeonato, pero fue autocrítico con el desempeño del equipo en el partido de vuelta.

“Contento porque se logra el objetivo. En este torneo por primera vez América llega a una semifinal y el equipo sigue mostrando que es maduro, inteligente, que sabe jugar los partidos. No planteamos esto. La idea era tratar de ganar. No queríamos especular con la ventaja que teníamos. Sabíamos que con el correr de los minutos, teníamos que saber manejarla” fijo el entrenador.

La autocrítica del DT de América de Cali

Polilla Da Silva resaltó los errores en el partido de vuelta. “Nos faltó un poco más de ambición y claridad en el último cuarto de cancha. En el segundo tiempo teníamos muchos espacios y no los supimos aprovechar. En ese aspecto no me gustó el equipo. Era un partido que podíamos haber ganado. Teníamos un hombre de más, veníamos con ventaja que los obligaba a arriesgar más y no lo supimos hacer. En ese aspecto quedamos en el debe“.

El entrenador señaló los aspectos a trabajar de cara a los próximos encuentros. “Hay mucho para mejorar en todos los aspectos, defensivos y ofensivos. Hoy nos faltó claridad en el último cuarto. No todos los días los futbolistas estamos eliminados. Llevamos 16 partidos y en la gran mayoría hemos convertido. Ahí hubo una falencia que trataremos de mejorar, pero es muy difícil exigirle más al futbolista de lo que están dando, jugando partidos muy importantes cada 3 días. Es normal que en determinado momento el equipo baje su producción“.

“Poco a poco hemos ido logrando resultados. Ya nos metimos en las finales, estamos en semifinal de la Copa. No hemos ganado nada. Falta mucho todavía. Somos muy exigentes en ese aspecto. Estamos día a día arriba de ellos para que no aflojen. Hay mucho camino por recorrer. Es un grupo muy maduro, comprometido. Los resultados se dan y eso genera una confianza de parte de ellos hacia nosotros mucho mayor” agregó.