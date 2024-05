Era una de las palabras más esperadas en el fútbol colombiano. América de Cali hizo oficial la salida del entrenador César Farías luego de no clasificar a los cuadrangulares de la Liga Colombiana I-2024 y uno de los argumentos que se instalaron en la prensa para justificar la salida era la supuesta mala relación con jugadores referentes como Edwin Cardona. El DT rompió el silencio y habló al respecto.

Con un rendimiento del 43 por ciento como resultado de seis victorias, el mismo número de empates y siete derrotas, Farías le puso punto final a la etapa como entrenador de América. Justo antes de que se diera a conocer el comunicado oficial sobre la salida del entrenador venezolano, el periodista Julián Céspedes, del canal Win Sports, publicó la bomba mediática sobre el cortocircuito que habría entre los jugadores y el DT.

“La verdad es que herramientas hay, que no se sepan utilizar es diferente, ese ‘man’ nos tiene reventados. No sabe qué quiere, no se entiende con su misma gente. Estamos reventados y ya pedimos una reunión con Tulio (dueño de América)”, fue el mensaje que un jugador referente le envió a Céspedes sobre César Farías. De ahí en más, el proceso del DT se vino a pique.

América sacó un comunicado el 30 de abril informando “a su afición y medios de comunicación y público en general que, tras una decisión por mutuo acuerdo y cumpliendo las condiciones contractuales estipuladas al inicio del contrato, César Farías finalizó su etapa como director técnico del equipo profesional”. La reacción de Edwin Cardona iba a dar de qué hablar.

Edwin Cardona no seguiría en América. (Foto: Vizzor Image)

La cuenta oficial de América en Instagram publicó el comunicado en el que se anunció la salida de Farías y Cardona no dudó en reaccionar dándole ‘Me Gusta’ a la publicación. ¿Una muestra más que no tenían una buena relación? El exentrenador de América de Cali decidió romper el silencio y hablar sobre el tema. ¡Fue muy claro!

César Farías rompe el silencio y lo cuenta todo sobre Edwin Cardona

César Farías le concedió una entrevista a Jaime Dinas, del canal Telepacífico, y lo contó todo sobre su relación con Edwin Cardona tras salir de América: “Eso que se decía que tenía problemas con Cardona, para nada. Ayer estuvimos conversando también, el día previo antes de irnos a Manizales conversamos muchísimo. Nos vimos a los ojos, a la cara, nos dijimos lo que pensaba cada uno, pero… La mejor de las relaciones. La verdad que me sorprenden todas esas cosas porque hasta el partido contra Junior no se había hablado nada de eso, el partido del clásico no se habló. Después del partido de Pasto fue que vinieron todas estas cosas”.

El exDT de América aclaró el tema de su cláusula para salir del equipo

Otra de las narrativas que tocó la puerta de los portales deportivos era la supuesta cláusula millonaria que impedía la salida de Farías en América. El entrenador también aclaró este tema: “Mi cláusula de recisión era cuatro veces más baja que la que tuve en Águilas Doradas, también se prestableció antes entre mi representante y la dirigencia de América. Eso de que estoy desfalcando al América no es verdad“.