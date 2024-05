Luego de un campeonato para el olvido, César Farías fue removido de su cargo en América de Cali. El ciclo del entrenador venezolano duró tan solo unos meses luego de muchas críticas y polémicas y ahora ha salido a hablar públicamente por primera vez tras el anuncio.

César Farías asumió como entrenador de América de Cali con el campeonato ya iniciado, luego del despido de Lucas González. La idea de la directiva era que el equipo diera un salto de calidad, pero en cuanto a resultados se dieron varios pasos hacia atrás.

A pesar de que Tuilio Gómez, máximo accionista del club, fue el principal defensor del DT durante el campeonato. Sin embargo, este confirmó que el entrenador fue removido por los malos resultados y por el mal ambiente que había en el vestuario.

La explicación de César Farías

Ahora, a solo unos días del comunicado oficial, el entrenador ha salido a dar su versión de lo sucedido. En una entrevista con Jaime Dinas, el venezolano dio detalles de los problemas que se encontró al llegar al banquillo del equipo escarlata.

César Farías (VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff)

César Farías reconoció que no se cumplieron los objetivos establecidos en el contrato. “Realmente no pudimos cumplir con los objetivos deportivos y nos cesaron de una forma establecida que ya estaba en el contrato. Es parte del fútbol, eso yo ya lo sabía antes de venir acá”.

El DT reveló que había preocupación en su entorno por el historial del despidos de entrenadores en el club. “Mi representante me dijo, ‘estás comprando un problema, estos dueños han tenido 16 entrenadores, tienen promedio de un poquito menos de un semestre’. Es una cuestión que uno sabía que podía suceder si no llegaban los resultados esperados (…) Lo tomó con mucha naturaleza, tranquilidad, nos faltaron algunos resultados para que la historia fuese diferente“.

“Yo no arme el equipo, no traje un jugador, no hice pretemporada, vine en un momento difícil, me tocó soportar todo lo difícil. Si era después de la Sudamericana era entendible, pero después que pudimos pasar ese partido nuevamente con Alianza también difícil que quedamos con 10, con un ambiente muy enrarecido y una roja que la verdad me quedó sabor amargo y lo pudimos levantar. De ahí no se habló más de ningún mal aspecto” añadió.

Farías desmintió a Tulio Gómez

Luego de que Tulio Gómez asegurara que había asperezas en el vestuario, el entrenador desmintió haber tenido problemas con los jugadores. “No, con nadie. Me causa un poco de risa. En mi carrera he discutido con los rivales o con la prensa, pero nunca con los de mi equipo. Internamente puedes tener un punto de vista distinto o no. No me gustan las falsedades, digo las cosas como son. Me gusta un lenguaje de transparencia y eso parece que no le agrada a mucha gente“.