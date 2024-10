América de Cali consiguió la clasificación a la semifinal de la Copa Colombia, tras eliminar al Deportivo Cali, después de ganar de local 2-0 y conseguir un empate 0-0 de visitante en Palmaseca, hecho que tiene muy felices a sus hinchas, los cuales desean que por primera vez en la historia, el club levante este título.

Pero no todo fue felicidad en los ‘Diablos Rojos’, ya que el futbolista y gran figura del equipo, Duván Vergara , sufrió un golpe en su pierna, el cual lo sacó del partido al término del primer tiempo, tema que preocupó a los aficionados del conjunto americano, debido a que es el jugador más desequilibrante que tienen.

¿Se lesionó Duván Vergara?

En la rueda de prensa posterior al final del partido ante el Cali, Duván Vergara habló ante los medios de comunicación, allí se refirió a la razón de su salida del partido, en donde indicó que se dio porque recibió un golpe de un rival en el muslo, es por esto que junto al entrenador Jorge Da Silva, decidieron que lo mejor era salir del compromiso.

“Por fortuna estoy muy bien. Solo fue un rodillazo en el muslo, pero tomamos la decisión con el profe. Llevábamos la ventaja de dos goles y teníamos un jugador más. Preferimos que descansara porque vengo acumulando minutos, jugando muy seguido. La idea es estar un poco más fresco para el domingo. Gracias a Dios estoy bien”, contó Vergara.

Duván Vergara festejando con América de Cali ante Jaguares por la fecha 9 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / David Murillo.

¿Jugará Duván Vergara ante Junior?

Pensando en el próximo partido, el entrenador ‘Polilla’ indicó que lo más probable es que en el duelo contra el Junior, hará una rotación de la nómina, en búsqueda de darle descanso a la mayoría de sus habituales titulares, razón por la que Duván Vergara no sería de la partida en el duelo en el Metropolitano de Barranquilla.

ver también En América de Cali se quejaron por el juego fuerte contra Duván Vergara

“Vamos a evaluar como terminaron los muchachos, tenemos no solo que pensar en Junior, la semana que viene tenemos la primera semifinal de Copa, esto no te da respiro y tenemos que ser inteligentes, queremos jugar y ganar todo, tenemos un partido complicado en Barranquilla. Vamos a hablar con los muchachos porque queremos un equipo fresco, lo más probable es que no sea el mismo equipo”, dijo el uruguayo.

