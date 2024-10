América de Cali consiguió por primera vez en su historia clasificarse a la semifinal de la Copa Colombia, después de eliminar al Deportivo Cali, razón por la que sus hinchas están muy ilusionados con el título, teniendo en cuenta el gran rendimiento de algunos de sus futbolistas, especialmente en el frente de ataque.

Dos de los jugadores más importantes en la ofensiva ‘escarlata’ son Cristian Barrios y Duván Vergara, este último el futbolista más fundamental del equipo con sus goles, pero que tuvo que salir sustituido en el duelo con los ‘azucareros’, debido a que recibió un rodillazo que lo dejó con un fuerte dolor en su pierna.

La queja del América por e juego fuerte

Después del final del compromiso, el entrenador Jorge ‘El Polilla’ Da Silva habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí se refirió al juego fuerte que vienen recibiendo los futbolistas Cristian Barrios y Duván Vergara , es por esto que le pidió a los árbitros que ayuden a cuidar a este tipo de jugadores talentosos y desequilibrante.

“Es algo que me tiene preocupado y esto lo voy a decir no con la intención de ponerme a llorar ni nada por el estilo, pero viene siendo sistemático que apenas empiezan los partidos, Duván Vergara y Cristian Barrios son merecedores de faltas muy fuertes. Pasó en el partido anterior. Hoy nuevamente. No iban 5 minutos y Duván ya había recibido dos golpes muy fuertes”, dijo inicialmente ‘El Polilla’.

Duván Vergara del América de Cali disputa el balón con Anderson Plata del Deportivo Cali por la Copa BetPlay. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte.

Quien después agregó sobre la necesidad de sacar del partido a sus jugadores por los constantes golpes: “Es muy difícil. Ahí ya nos metemos a analizar si es conveniente dejarlo en cancha o cuidarlo. Los árbitros tendrían que proteger más a este tipo de jugadores que son los que le dan alegría al fútbol, hacen feliz a la gente. De esta manera es muy difícil”.

América va cumpliendo los objetivos

Ante la clasificación, el entrenador Da Silva se mostró satisfecho porque se han ido consiguiendo de a poco los objetivos que se tenían trazados a lo largo del semestre, pero dejó en claro que todavía no se ha logrado lo más importante que son los títulos.

“Poco a poco hemos ido logrando resultados. Ya nos metimos en las finales, estamos en semifinal de la Copa. No hemos ganado nada. Falta mucho todavía. Somos muy exigentes en ese aspecto. Estamos día a día arriba de ellos para que no aflojen. Hay mucho camino por recorrer. Es un grupo muy maduro, comprometido. Los resultados se dan y eso genera una confianza de parte de ellos hacia nosotros mucho mayor”.