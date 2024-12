El jugador de América de Cali que es el deseo de Junior de Barranquilla para el 2025

Otro de los nombres que suena en América de Cali es Cecilio Waterman, quien tuvo experiencia en su último año en Alianza Lima de Perú. Ante la baja de Adrián Ramos y la desinflada que tuvo el equipo en diciembre, el cuerpo técnico espera no tener ese tipo de problemas en la próxima campaña y ajustaría nómina para tener variantes desde la suplencia.

No deja de ser una baja lamentable la de Harold Rivera en América de Cali, pues es parte del grupo de volantes del técnico Jorge Da Silva. Muchas veces fue titular y rota la posición con Franco Leys, Eder Álvarez Balanta y Luis Paz.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.