Atlético Nacional y América de Cali disputarán el juego de ida de la final de la Copa Colombia, duelo que se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, el cual contará con un lleno total por parte de la afición del ‘verde’, la cual espera que su equipo quede muy cerca de conseguir un nuevo título.

Para este compromiso, se especuló con la posibilidad de que el entrenador Efraín Juárez decidiera darle una rotación al equipo titular, esto pensando que la prioridad del club es ganar la Liga Colombiana ante el Deportes Tolima, pero finalmente el técnico mexicano utilizará lo mejor de su plantilla en el clásico de ida.

En la lista de convocados que reveló el club por medio de sus redes sociales, se aprecia la totalidad del equipo que usualmente estuvieron en los partidos de los cuadrangulares, incluido el portero David Ospina, quien se está recuperando de una lesión, por lo que se esperará hasta última hora si será de la partida o finalmente no juega.

Otro que está y que posiblemente será titular, es el mediocampista y uno de los referentes del ‘verdolaga’, Edwin Cardona, quien asistió a la rueda de prensa previo a la final, allí se refirió a lo que será enfrentar al América de Cali, equipo en el que jugó en el primer semestre del año y en el que no logró tener el desempeño que se deseaba.

Edwin Cardona con Atlético Nacional ante América de Cali por la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Luis Benavides.

¿Qué dijo Edwin Cardona?

Una de las preguntas que le hicieron a Edwin Cardona fue sobre cómo esperaba que lo tratara la hinchada de América de Cali cuando se dispute la vuelta en el Pascual Guerrero, a lo que el mediocampista de Nacional aseguró, en medio de una sonrisa, que no sabe cómo será el trato, pero él y sus compañeros están enfocados en los partidos.

“Con la hinchada de América, no me imagino cómo me van a recibir si bien o mal, yo solo me debo a Nacional y ellos también están enfocados. Es especial porque es una final y me gusta jugar estos partidos”, dijo Cardona, jugador que buscará volver a ser campeón con Nacional después de 10 años, cuando lo hizo en el 2014 por Liga y también en el 2011.

¿Cuándo se juega la final ida entre ‘verdes’ y ‘escarlatas’?

El duelo de ida de la final de la Copa Colombia entre Atlético Nacional y América de Cali, se llevará a cabo este jueves 12 de diciembre a las 7:30 PM, compromiso que se realizará en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, escenario que tendrá un lleno total por parte de la afición ‘verdolaga’.

