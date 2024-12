Le duele a Millonarios: La confesión del presidente de Santa Fe sobre la derrota contra Nacional

¿Se supo todo? En la última fecha del Grupo A de los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2024, Millonarios solo necesitaba ganarle a Deportivo Pasto para clasificar a la final, pero si esto no pasaba, Independiente Santa Fe pasaba a ser juez de la definición al enfrentar a Atlético Nacional. ¿Cómo terminó la historia? El presidente del equipo cardenal lo confesó todo.

Santa Fe venía de sacarle un empate a Millonarios en la quinta fecha de cuadrangulares y si le ganaban a Nacional estaban muy cerca de asegurar el primer lugar en la tabla de reclasificación y, por ende, clasificar a la primera ronda de la Copa Libertadores 2025 como ‘Colombia 3’. Iban a evitar a un rival más fuerte, pero…

El primer gol de Atlético Nacional llegó al minuto 16 el primer tiempo. Luego, Alfredo Morelos puso el 2-0 y Andrés Felipe Román sentenció la goleada con un golazo ante una pasividad de los jugadores de Independiente Santa Fe que fue duramente criticada por el periodista Carlos Antonio Vélez.

Luego de afirmar en X que “Santa Fe fue primero del año hasta que, para que no vayan a gozar los otros, a lo mejor hipoteca hasta el honor. Feísimo final que juzgará la historia”, Vélez entrevistó a Eduardo Méndez, presidente del equipo ‘Cardenal’, en la columna de opinión ‘Palabras Mayores’ y la confesión sobre ese último partido contra Nacional iba a ser contundente.

“Con los (jugadores) que hablé, Albornoz, López, Meléndez, Monroy, Marmolejo, Harold Mosquera, Pisciotti, Rodallega, Scarpeta, Jhojan Torres, Daniel Torres, Velásquez, a ellos les hablé, claro… Estaba un poco sentido por la competencia que realizaron sin buscar excusas y le dije el dolor que tenía por lo que hicieron, sobre todo en el último partido por la falta de entrega que hubo. Pero son jugadores a los que no tengo queja porque durante todo el año mostraron profesionalismo, algunos dieron sus opiniones y que todo esto sirva para corregir lo que ha pasado”, le confesó el presidente de Santa Fe a Carlos Antonio Vélez.

Desde Santa Fe le respondieron a Vélez por decir que no compitieron contra Nacional

Vélez continuó hablando con Eduardo Méndez y no dudó en decirle que sintió que Independiente Santa Fe no compitió y por largo tiempo se la pasó mirando el partido que le terminó dando a Atlético Nacional la clasificación a la final de la Liga Colombiana II-2024. El presidente del equipo lo escuchó y le respondió diciendo que los jugadores “están conscientes que lo que sucedió no puede volver a pasar. Lo tengo muy claro, para uno es frustrante, y se lo repetí a ellos, se lo repito a todo el mundo”.