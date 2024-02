Farías explica la razón por la que América no venció a Bucaramanga

América de Cali no pudo este jueves ante Atlético Bucaramanga en una nueva fecha de la Liga Colombiana en el estadio Pascual Guerrero. El conjunto ‘escarlata’ mostró un juego que no les gustó a los hinchas y que terminó en un pálido empate sin goles. El entrenador César Farías explicó las razones por las que no se dio el triunfo en Cali.

El entrenador del América de Cali explicó que fue un tema de definición el que terminó llevando al equipo al empate, también dijo que hubo un tema de ansiedad cuando no se daba el gol. Por otro lado, le dejó un mensaje a su compatriota, Rafael Dudamel y también aprovechó para dejarle un mensaje a la hinchada.

“En algunos aspectos se notó la ansiedad que tenía nuestro equipo por ganar, pero siento que siempre intentamos buscar el gol y mis jugadores se esforzaron (…) Se dice que el América tiene un juego directo, pero tuvimos casi el 70 por ciento de la posesión del balón. No me quiero excusar en eso porque para ganar hay que meterla, pero también propusimos juegos”, analizó el entrenador.

Sobre el estratega de Bucaramanga dijo: “con Rafa somos grandes amigos, pero siento que analizamos de manera diferente el resultado. No me gusta hablar de las estadísticas del juego, pero si las revisamos ahí creo que él está confundido porque nosotros sí atacamos”.

Y al final pidió paciencia a la afición: “aunque la única forma de mejorar es seguir trabajando, notó buenos principios futbolísticos del equipo. De mi experiencia anterior con Águilas, aprendí que el campeón se hace a través del semestre y no es el que arranqué mejor. Como se lo dije a la presidenta, tarde o temprano las piezas van a encajar”.

¿Cuándo vuelve a jugar América?

El cuadro americano tendrá revancha este domingo cuando enfrente a Envigado en la séptima fecha de la Liga Colombiana. El compromiso será en el estadio Polideportivo Sur y se podrá ver desde las 4:00 p.m. Por ahora, el equipo ‘escarlata’ es 15 en la tabla de posiciones con 7 puntos y +1 en la diferencia de gol.