América de Cali vive un momento envidiable en la Liga Colombiana. Su presente es el resultado del buen trabajo y el juego mostrado por el equipo dirigido por Lucas González, quien fue altamente criticado en las primeras fechas, incluso estuvo a un partido de salir por la puerta de atrás, pero fue respaldado por sus jugadores fuera y dentro del terreno de juego.

Uno de los que más ha sobresalido en este nuevo proceso, ha sido Jorge Soto, quien le quitó el puesto a Novoa y demostró que es el titular de uno de los equipos más grandes del país. Si bien ha cometido errores, también ha salvado al equipo en momentos importantes. Es uno de los que ha entendido el modelo de trabajo del entrenador y ya se ilusiona con un nuevo título para el club.

Jorge Soto ilusiona a los hinchas de América con la estrella 16

América tiene la presión de ser campeón en cada campeonato que juega, pero este es especial, pues uno de sus rivales lo pasó en cuanto a estrellas se refiere. A principio de año igualaban con Millonarios con 15 títulos de Liga, pero ya se le fue. El otro rival, Nacional, tiene dos más al conseguir uno el año pasado.

Desde el bicampeonato, América no ha podido ser campeón y a este proceso se le ven buenos cimientos para lograr el objetivo. Jorge Soto tiene claro que no han ganado nada, pero que siguen trabajando para conseguir el título, que están enfocados y no descansarán hasta conseguirlo.

“Acá no hemos triunfado, hasta que no le pongamos otra estrella a este escudo no podemos conformarnos”, dijo el portero del cuadro vallecaucano en entrevista con el ‘Vbar’ de Caracol Radio.

¿Cómo va América en la tabla de posiciones y cuáles son sus próximos partidos?

El cuadro ‘escarlata’ vino de menos a más en la Liga Colombiana y tras la goleada sobre Atlético Nacional en condición de local, llegó al segundo lugar con 26 puntos y +13 en la diferencia de gol. Se convirtió en el equipo con mejor diferencia de gol y con más goles a favor, un total de 27. Además, está a uno del líder y dos partidos de asegurar su clasificación.