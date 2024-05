La carrera de Carmelo Valencia en el fútbol colombiano tiene muy pocos puntos bajos en los que no logró rendir marcando goles. Se puso la camiseta de Atlético Nacional, salió campeón y rindió. Fue a Millonarios y marcó doce goles, pero cuando defendió los colores de América de Cali vivió uno de los momentos más difíciles de su vida al recibir amenazas.

Valencia aceptó la invitación de BOLAVIP para tener una charla futbolera y en el recorrido por los momentos más importantes de su carrera llegó un momento donde la reflexión dijo presente. Aquel niño que jugaba descalzo en una cancha con piedras en el municipio de Tutunendo, Chocó, y que trabajó para comprarse sus primeros guayos tuvo que enfrentarse a un intento de agresión y a una serie de amenazas que llegaron a su celular.

“De pequeño trabaja y existían unos guayos de marca Maracaná, creo que todavía existen, y eran de colores. A mí me gustaban los verdes fosforescentes, de hecho, fui goleador con ellos en mi tierra, y en ese tiempo me costaron $25.000 pesos. También en Quibdó había una parte que se llama la Calle Segunda y por ahí vendían zapatos de segunda mano, fui allá porque no tenía guayos y me compré unos Mizuno. Había aprendido a cocer zapatos, estaban despegados, los cocí y con esos también jugaba“, empezó contando Carmelo Valencia.

Luego de salir bicampeón con Nacional, pasar por Millonarios y jugar en el fútbol de Argentina, Corea del Sur y China, Carmelo Valencia regresó a Colombia y con La Equidad marcó 13 goles en 2017. El exdelantero despertó el interés del entrenador Jorge ‘Polilla’ Da Silva, quien lo pidió para América de Cali.

Carmelo Valencia jugó 10 partidos en América. (Foto: Vizzor Image)

América quedó eliminado de la Copa Sudamericana y llegó a perder cinco partidos en las primeras diez fechas de la Liga Colombiana I-2018. La derrota contra Deportivo Pasto del 24 de marzo fue el punto de inflexión porque Valencia tuvo un problema con un hincha de una barra del equipo ‘Escarlata’ y luego en la llegada a Cali lo intentaron agredir. Eso no sería lo peor de todo.

Carmelo Valencia confesó las amenazas que recibió jugando en América de Cali

Carmelo Valencia le confesó al periodista Mauricio Molano, de Noticias Caracol, en mayo de 2020 que “mi hija mayor lloraba por la situación que yo estaba pasando. Después llegaron unas amenazas a mi número personal, que solo lo tenían personas del club. Entonces, seguramente alguien lo dio”. La decisión fue radical y casi tres meses después de haber firmado con América de Cali decidió renunciar. Este momento tan duro que vivió tuvo una reflexión en exclusiva con BOLAVIP.

La confesión de Carmelo Valencia por su salida de América: “Me sentí vulnerado”

-¿Qué es lo que más recuerda de su paso por América de Cali?

-Es una gran institución, no lo puedo negar. Llegué con muchas expectativas porque fui pedido por el entrenador Jorge ‘Polilla’ Da Silva y había una cantidad importantes de paisanos chocoanos. Estaban Cristian Martínez Borja, Elkin Blanco y Carlos Bejarano. Me llamaron y me hicieron la invitación para que pensara la posibilidad de ir allá y hacer cosas importantes, pero hubo muchas dificultades extrafutbolísticas que en su momento me sentí vulnerado. No como futbolista porque uno siempre va a ser discutido porque alguno le gustaras y a otro no. Es normal. Me sentí vulnerado como ser humano y persona, eso me llevó a renunciar. Tuve un periodo muy corto de dos o tres meses. Hubo dificultades deportivas, me hubiera gustado dar mucho más.

-¿Por qué se sintió vulnerado?

-El tema de los hinchas es normal, hubo incluso un inconveniente en Pasto con un hincha. Cuando llegamos a la ciudad de Cali hubo otros hinchas esperándome y siempre provocándome, pero no caí en ese error de ponerme a pelear. En la parte directiva hubo cosas que no vale la pena ni siquiera contarlas porque respeto la institución, fueron cosas que quedaron en el pasado. De una u otra manera estoy agradecido con América porque hice un solo gol y eso suma también para los goles que hice en mi carrera.