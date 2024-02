Carmelo Valencia sigue siendo noticia, incluso estando por fuera de las canchas. Ya ha pasado un buen tiempo desde su retiro, sin embargo, sigue siendo noticia. El delantero que fue un referente en el frente de ataque en varios equipos decidió seguir brillando y hacer su bachillerato, convirtiéndose en un ejemplo de superación para las nuevas generaciones.

Varias imágenes y videos han mostrado su proceso en el colegio, dejando a la luz impresionantes momentos con sus compañeros a los que les dobla la edad. Ahora, Carmelo volvió a dar de qué hablar al contarle a todos lo que quiere seguir haciendo con su carrera académica, indicó qué profesión universitaria estudiará cuando se gradúe del bachillerato.

Carmelo Valencia eligió qué carrera estudiar después del bachillerato

Carmelo Valencia contó el inicio de todo, reveló cómo fue cuando llegó al colegio: “llegué a matricularme con gafas, tapabocas y gorra, pero al día siguiente fue la locura porque todos los chicos se fueron adaptando. Soy muy abierto, me gusta charlar y hacer bromas con respeto”, dijo el exjugador en charla con Gol Caracol.

Agregó que, “mucha gente me decía que cuando me retirara del fútbol iba a sentir la necesidad de regresar a la cancha, pero no sentí esa necesidad porque en casi 20 años de carrera lo entregué todo en los equipos que estuve. Siento felicidad por todo lo que el futbol me brindó”.

Carmelo ya tiene claro qué hará cuando acabe el bachillerato, ya eligió su carrera, además, reveló cuál es su mayor sueño: “después de que termine el bachillerato voy a estudiar Administración de Empresas y en unos años estar entre los mejores empresarios de Colombia”.