No tenía necesidad de hacerlo porque la carrera que hizo en el fútbol lo llevó a jugar en los equipos grandes de Colombia y en el balompié de Asia, que tan bien paga. Sin embargo, Carmelo Valencia demostró que nunca es tarde en la vida para cumplir objetivos, y en una entrevista exclusiva con BOLAVIP contó los detalles inéditos de su regreso al colegio a los 38 años.

El primer recuerdo de Valencia con un balón de fútbol se remonta a cuando jugaba de chico descalzo en una cancha con piedras que estaba ubicada al frente de su casa en el municipio de Tutunendo, Chocó. Hoy en día no sabe cómo podía jugar de esa manera, pero esa misma determinación que empezó a construir de pequeño, lo llevó a asumir un desafío que lo hizo sentir unos nervios que ni le generaron las hinchadas más populares del fútbol colombiano.

Carmelo Valencia empezó una lucha desde el pitazo inicial en el fútbol colombiano. De entrada, no tenía guayos propios cuando debutó conNacional, y fue con un gol en el clásico contra Deportivo Independiente Medellín que se ganó los primeros guayos que no eran prestados por uno de sus grandes amigos en el FPC, Edixon Perea.

“Estábamos jugando un clásico Atlético Nacional vs. Deportivo Independiente Medellín, íbamos uno a uno y faltaban cinco minutos. El preparador físico Gustavo Chaverra me dice: ‘Si entras, haces gol y ganamos, te regalo un par de guayos’, porque en ese tiempo jugaba con unos guayos Puma King que me los había prestado Edixon Perea y no tenía guayos propios. Entre y a los cinco minutos hice el gol y ganamos dos a uno. Ahí me gane mis primeros guayos“, le contó Valencia a BOLAVIP.

Carmelo Valencia fue bicampeón con Nacional en 2007. (Foto: X / @BolavipCo)

Luego de jugar en equipos como Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, Santa Fe y Junior de Barranquilla, entre otros, Carmelo Valencia decidió retirarse en diciembre de 2022. Con más de 120 goles, era el momento de volver a estudiar después de 23 años. Por supuesto que fue noticia y las sensaciones de ver cómo ha cambiado la educación iban a ser impactantes. Quizás no como encontrarse a un enorme defensor o como jugar uno de esos clásicos de máxima tensión en el fútbol colombiano, pero, así como lo hacía en la cancha, el exdelantero eludió los nervios, hizo a un lado las distracciones y está a tan solo un año de meter el golazo de acabar el colegio.

Así recibieron a Carmelo Valencia cuando volvió al colegio con 38 años

-¿Cómo le va en el colegio, ya lo acabó?

-Estoy viviendo una etapa muy linda de mi vida porque siento que estoy volviendo a ser niño. Estoy estudiando con chicos de 14, 15, 16 y 17 años, y hoy en día digo: ‘Dios mío, ¿será que yo era así?’. Porque hay muchos chicos que son distraídos, toman el teléfono a toda hora, hablan cuando no deben hablar. Me decía: ‘Estoy seguro de que no soy así’. Teníamos una profesora que ella tenía una varita y el que hablaba o el que por ahí no hacía caso, lo sacaba al tablero con las manos adelante y le pegaba en las manos. Eso hoy en día no se puede porque hay maltrato. Es un compromiso grande que tengo porque soy un ejemplo para los niños, ellos van a seguir los comportamientos que tenga con ellos y el próximo año con la ayuda de Dios me estaré graduando de bachiller.

-¿Le dijeron algo sus compañeros por la edad en la que volvió a estudiar?

–Pensaron que era un profesor, se cagaron de la risa. Les dije: ‘Soy un compañero de ustedes’. Son chicos que andan por ahí en otras, muchos no me reconocieron y cuando lo hicieron se volvió Carmelo viral en el Inca, así se llama mi institución, y eran fotos todos los días. Hoy en día es más tranquilo porque estamos familiarizados y puedo ir con normalidad al colegio.

-¿Qué fue lo más difícil que vivió en el regreso a las clases?

-En los primeros días de colegio tenía mucho nerviosísimo, había hecho hasta octavo cuando paré de estudiar. Estaba viendo cosas que no había visto y no sabía cómo la iba afrontar, pero hoy en día, voy en vuelo automático sin problema.