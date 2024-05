Era uno de esos delanteros que se sabía que no iba a negociar ni una sola gota de sudor para darlo todo por el equipo. Carmelo Valencia es uno de los pocos jugadores en la historia del fútbol colombiano que puede presumir que pasó por la mayoría de los equipos grandes, y en una entrevista exclusiva con BOLAVIP, reveló el momento más difícil que vivió en Millonarios.

Con el recuerdo intacto de aquella sensación que le generaba jugar descalzo en una cancha con piedras al frente de su casa en Tutunendo, Chocó, Valencia empezó a hacer un recorrido de una carrera futbolística de más de 20 años. El paso de Atlético Nacional a Millonarios fue una de las claves para forjar el carácter de un delantero que llegó a marcar más de 120 goles.

“Cuando jugaba de chico en Chocó, mi tierra, jugábamos descalzos. En frente de mi casa quedaba una cancha de piedra que la verdad hoy en día no entiendo como uno jugaba descalzo. Voy a mi tierra, todavía hay algunas calles de piedra y me duelen los pies al caminar. En ese tiempo corríamos y jugábamos a la pelota ahí sin problema. No entiendo esas cosas”, le empezó contando Carmelo Valencia a BOLAVIP.

Luego de debutar en 2003 con Nacional, ‘Tutunendo’ Valencia pasó por Deportivo Pasto y Real Cartagena antes regresar al equipo ‘Verdolaga’. Con un aporte de 16 goles, el exatacante fue pieza fundamental en el bicampeonato de Atlético Nacional en 2007. Llegó la salida del entrenador Óscar Héctor Quintabani en mayo de 2008 y empezó a jugar cada vez menos minutos. La posibilidad de jugar en Millonarios estaba a punto de llegar.

Carmelo Valencia ganó dos títulos en Nacional. (Foto: Facebook / vamosmiverde.com)

Carmelo Valencia llegó a Millonarios en 2009 por pedido del DT Quintabani y, de entrada, lo recibió una de las mayores rivalidades en la historia del fútbol colombiano. Venir de Nacional lo hizo empezar de atrás con la hinchada del equipo ‘Embajador’ y llegó a sentir un clima de tanta tensión que prefería no salir a la calle en esos primeros días como nuevo jugador de ‘Millos’. La fórmula para revertir la historia la iba encontrar con una ley de la vida: trabajo más sacrificio.

Carmelo Valencia reveló lo más difícil que vivió en Millonarios

-¿Qué es lo más difícil que recuerda del paso por Millonarios?

-Mi llegada a Millonarios fue difícil. Pasar de Nacional a Millonarios, cuando supuestamente es la rivalidad más fuerte que hay, no fue fácil. La verdad que hasta salir a la calle me daba miedo, pero ese cariño de la gente me lo gane con trabajo, sacrificio y goles. El club en ese momento estaba en una dificultad administrativa que, sino es la peor, está entre las peores. De las más difíciles que ha tenido. Entonces, siento que de una otra manera me gane el cariño de la gente y todavía hay muchos que recuerdan mi paso por ‘Millos’.

-¿Cuál fue la anécdota que le marcó en Millonarios?

-La anécdota que me marca es cuando llegue, me daba temor porque la gente estaba muy reacia. No querían que llegara porque venía de Atlético Nacional y también recuerdo que el profe José ‘Cheché‘ Hernández me dijo: ‘Mijo no vea noticieros, no escuche radio, no escuche a nadie. Solamente entrene y trabaje que el tiempo le dará la razón y le llegarán los frutos’.

Lo más curioso que le pasó a Carmelo Valencia en el fútbol de China

Millonarios no logró clasificar a ninguno de los dos cuadrangulares en el 2009 y la era de Carmelo Valenciavestido de azul terminó con un saldo de doce goles. Luego pasó por equipos como Ulsan HD FC (Corea de Sur), Newell’s Old Boys, La Equidad antes de llegar al Tianjin Jinmen Tiger, del fútbol de China, y vivir una anécdota imperdible con la comida.

-¿Qué fue lo más curioso que le pasó en China?

-Leonor, una amiga de la familia, ya había ido a China. Me dice ella, lleve mucho (caldo) Maggi porque allá la comida es insípida. Le falto decirme que llevara sal porque como el arroz es sin sal. Iba muy nervioso y cuando llegó a Bogotá, Pasto y Tunja hace frío, pero ese frío es incomparable. Lo primero que pido es carne y arroz. Cuando me dan el arroz y lo pruebo… ¡Uy! el arroz sin sal, casi se me viene, es más casi no lo trago y al final termine adaptándome.