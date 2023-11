América de Cali está enfocado en lo que son los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2023, en donde no tuvo un buen resultado en la primera jornada, debido a que fue derrotado por el Deportivo Independiente Medellín en el Pascual Guerrero, pero en medio de lo que es la búsqueda de llegar a la final, se conoce información de lo que podría ser el 2024.

Desde hace varios meses, el mayor accionista del club, Tulio Gómez, aseguró que para el 2024 la idea es mantener un equipo competitivo que pueda ser protagonista a nivel local e ir por los títulos, pero además, que tenga buena participación a nivel internacional, ya sea en la Copa Libertadores o Sudamericana, clasificación que aún está por definirse.

Pero mientras se está a la espera de conocer cuáles serán algunos de los fichajes para el América versión 2024, se supo de algunos jugadores que pertenecen al club, estaban prestados a otros clubes, pero podrían llegar a reforzar la plantilla, siempre y cuando cuenten con el visto bueno del entrenador Lucas González.

En los últimos días, algunos clubes que ya están eliminados empezaron a dar a conocer los nombres de los jugadores que no continuarán, como fue el caso de Deportivo Pereira, quien no contará más con Eber Moreno o el Deportivo Pasto con Didier Pino, futbolistas que estaban en condición de préstamo y a los que no le ejercerán la opción de compra.

Ambos futbolistas tuvieron destacadas actuaciones en los clubes en los que estaban, es por esto que se abre la posibilidad para que puedan estar en el América para el 2024, pero todo dependerá del deseo de los futbolistas, pero especialmente del entrenador González y cómo quiere armar la plantilla.

¿Cuál es el proyecto de América de Cali a futuro?

Desde la dirigencia del club y el entrenador González, tienen claro que el objetivo de la institución es poder conseguir la tan anhelada Copa Libertadores, como lo expresó el técnico bogotano en una entrevista para ‘El País de Cali’ en el pasado mes de septiembre, en donde reveló que la intención es que sea antes del 2027.

“Estaremos en el paraíso el día que ganemos la Copa Libertadores, y estamos muy lejos… Ese es uno de los sueños que tengo. Sueño también dirigir la Selección Colombia, dirigir en Europa, ojalá en España. Y sueño con esa Copa Libertadores, ojalá antes de los cien años del club, en el 2027. Es algo a lo que apuntamos, ganando primero el título de la Liga. Estamos lejos del cielo y lo que logramos conseguir por ahora fue un alivio por la situación en la que estábamos. Tenemos los pies en la tierra”, expresó en su momento Lucas.

El primer objetivo de América de Cali

Aunque el club piensa a futuro, está claro que el gran objetivo que tienen en los ‘Diablos Rojos’ es salir campeón de la Liga Colombiana II-2023, es por esto que ahora deberá empezar a sumar los primeros puntos en los cuadrangulares, cuando visite a Millonarios el domingo 19 de noviembre a las 4:00 PM en el estadio el Campín de Bogotá.

