Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma y alguien que está viviendo en carne propia ese dicho es Lucas González, como DT del América de Cali. Su inicio con el conjunto Escarlata fue muy tortuoso y cerca estuvo de ser despedido por el flojo arranque de su equipo en el segundo semestre de 2023. Sin embargo, el equipo levantó el ritmo, comenzó a ganar y ahora están peleando en la parte alta de la tabla de posiciones.

Las últimas tres semanas de América en la Liga colombiana le han dado un respiro a Lucas González como DT. La presión de la hinchada por sacarlo del club se acabó y ahora hay un poco más de tranquilidad en la plantilla del Rojo vallecaucano. El semblante del bogotano cambió y eso quedó reflejado en la más reciente entrevista que concedió para el portal de ‘AS Colombia’.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.

Resultados: la tranquilidad de Lucas González

El DT de América reconoció que vivió momentos muy difíciles en sus primeras semanas en Cali. A pesar de su corta trayectoria como estratega, ya conoce muy bien el entorno en el que está trabajando. La liga colombiana no da espera y la única manera de sostenerse en un cargo tan pesado en el FPC es ganando.

“Las críticas las esperamos siempre, son parte de nuestra profesión. Lo que considero que llegó muy rápido fue el ambiente de hostilidad. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue tristeza, no personal, sino precisamente porque sentíamos que no podíamos cumplir con las expectativas de las personas que nos habían traído acá…”, expresó Lucas González.

La Selección Colombia y Europa: el sueño personal de Lucas González como DT

Joven como DT, pero Lucas González ha mostrado una enorme madurez para afrontar los retos del fútbol profesional colombiano. A sus 42 años tiene trazadas sus metas y objetivos a lograr como estratega. En primer lugar, seguirá trabajando para llegar a ser considerado en algún momento como el seleccionador nacional de Colombia.

“Tengo mis sueños y el máximo es dirigir a Selección Colombia. Esperemos que tenga suficiente vida y la carrera vaya bien para que uno aspire a que ese sueño sea tangible y por lo menos sonar a ser candidato”, declaró Lucas.

Además, aseguró que su otro deseo es convertirse en el segundo técnico colombiano que llegue a dirigir a Europa. Hasta el momento, el único DT en Colombia que logró salir a dirigir en el Viejo Continente fue ‘Pacho’ Maturana.