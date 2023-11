América de Cali sufrió una dolorosa derrota ante el Deportivo Independiente Medellín por la primera jornada del cuadrangular B de la Liga Colombiana, resultado que dejó muy triste a su hinchada, jugadores y cuerpo técnico, estos últimos hablaron en rueda de prensa ante los medios de comunicación, tras el final del compromiso.

Uno de los que habló fue el futbolista Juan Camilo Portilla, quien se destacó como uno de los jugadores que mejor rendimiento tuvo en los ‘Diablos Rojos’, pero que aseguró que la victoria del Medellín no se dio por mérito de ellos, sino que por los errores que cometieron, bajándole así a la virtud que tuvo el rival a lo largo de los 90 minutos.

“Sale uno con molestia, desafortunadamente, considero yo, no es por mérito de ellos si no por errores puntuales de nosotros, que se van adelante en el marcador regalándoles esos penaltis”, fueron las declaraciones del mediocampista americano, palabras que no gustaron a los aficionados del DIM y alguna parte de la prensa.

Y es que por el mismo camino fue el entrenador del cuadro ‘escarlata’, Lucas González, quien aseguró que la victoria del ‘poderoso de la montaña’ se dio por errores americanos por los errores cometidos en los penales que cometieron, asegurando que fueron superiores al rival, pero la falta de eficacia en la definición los perjudicó.

Las palabras de Lucas González sobre el triunfo del DIM ante América de Cali

“Hoy nos enfrentamos con el equipo que queda segundo y que se encuentra como dije antes con 2 regalos. Este es el segundo partido con más remates después del juego contra Chicó, pero hoy el balón no entró. Hay que esperar que ese poquito de suerte esté con nosotros en los partidos que nos faltan porque jugando así estamos seguros de que podemos meternos a la final”, dijo Lucas.

Que más adelante agregó: “El plan les sale perfecto por cosas del destino, los dos penales no son jugadas donde ellos los buscan, sino que se encuentran con ellos. Hay que intentar que lo que hicimos en la segunda parte lo podamos hacer en el juego allá contra Millonarios y podamos recuperar los puntos que perdimos hoy”.

¿Cómo fueron los números del partido entre América y DIM?

Los ‘Diablos Rojos’ tuvieron durante más porcentaje la posesión de la pelota con un 71%, mientras que el Medellín lo hizo con un 21%, los locales hicieron 18 remates con 7 de ellos al arco, mientras que el rival remató en 9 oportunidades, 3 de ellas a la portería con una gran eficacia de dos goles, lo que terminó desequilibrando el juego a favor de los antioqueños.

