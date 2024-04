América de Cali firma una nueva eliminación y otra vez se ve que el proceso deportivo está en el aire. Las directivas han hecho grandes esfuerzos para solventar una nómina con jerarquía y han probado con varios entrenadores, pero las cosas no funcionan, no se toma un rumbo diferente y los títulos están lejos. El entrenador venezolano César Farías está bajo la mira y tambalea en el cargo de director técnico.

En este momento, América de Cali coloca sus ojos en el segundo semestre de 2024 y en el máximo y único objetivo: ser campeón y clasificar a Copa Libertadores, donde es un viejo conocido. Es algo que los hinchas no pueden esperar más. El club ‘Escarlata’ mira sus posibilidades en el mercado de pases y la posibilidad de reforzar lo más que se pueda la nómina.

Mientras eso sucede, el fracaso de América de Cali nuevamente está en la boca de la prensa. En este caso, en el programa Saque Largo, de Win Sports, se conoció la versión de un jugador del equipo que arremete muy duro contra César Farías y sus métodos de trabajo. Las palabras, dichas por el periodista Julián Céspedes, no dejan bien parado al estratega venezolano.

Básicamente, en el contacto que el jugador hizo con el periodista en vivo, se refiere a que César Farías tiene agotados a los jugadores y sus métodos y caracteres no son los mejores para unir al equipo en el mismo objetivo de ser campeones. Tal parece que en la interna, los futbolistas no pueden más con este modo de trabajo y sería la razón por la que sería nula la comunicación entre cuerpo técnico y deportistas.

“La verdad es que herramientas hay, que no se sepan utilizar es diferente, ese ‘man’ nos tiene reventados (Farías), no sabe qué quiere, no se entiende con su misma gente. Estamos reventados y ya pedimos una reunión con tulio”, fue el mensaje que le escribió el jugador “referente” al periodista Julián Céspedes.