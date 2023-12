América de Cali vive un fin de año 2023 muy agitado, no solamente en lo deportivo, sino que también en cuanto a su dirigencia, tras confirmarse la salida del presidente Mauricio Romero y el delegado William Zapata, por lo que se estaba a la espera en conocer quién tomaría este importante puesto en la institución para el 2024.

Hasta el momento, el club no había dado a conocer cuándo se sabría el nombre del nuevo presidente, por lo que las especulaciones empezaron a llover por medio de las redes sociales, tanto que algunos aseguraron que Adrián Ramos sería uno de los candidatos, es pro esto que el mayor accionista del club, Tulio Gómez, acabó con los rumores y confirmo quién tomará el mando de la dirigencia del equipo.

En una entrevista para el programa ‘Vbar’ de la emisora Caracol Radio, Tulio confirmó que su hija, Marcela Gómez, será de ahora en adelante la presidenta de la institución ‘escarlata’ para el 2024, mujer que será la encargada de guiar el equipo, como lo venía haciendo con el equipo femenino, ahora lo hará con el de hombres.

¿Cómo le ha ido a Marcela Gómez como dirigente?

La nueva mandataria de América de Cali, tiene un buen respaldo en la dirigencia y en resultados con el equipo femenino, ya que desde el 2016, cuando se empezó el proyecto para participar en el campeonato de mujeres, convirtió a las ‘Diablas’ en uno de los mejores del fútbol colombiano, consiguiendo dos títulos de la Liga y dos subcampeonatos. Además, a nivel continental, llegó a una final de la Copa Libertadores en el 2020 y dos semifinales.

¿Qué más dijo Tulio Gómez?

En la misma entrevista con el ‘Vbar’, el dueño de América de Cali se refirió a varios temas de mucha importancia para los hinchas, uno de ellos es lo que pasará con Adrián Ramos, del que aseguró que no está descartado que pueda jugar en el equipo en el 2024, debido a que, ante el cambio en la dirigencia, tendrá una reunión con el futbolista en el mes de enero, en donde se buscará que se pueda dar su continuidad.

En cuanto a las novedades en el mercado de transferencias, Gómez contó que Juan Camilo Portilla estaría muy cerca de irse para Talleres de Argentina, club que pagaría la cláusula de salida del futbolista. Joel contreras aún no ha firmado su vinculación, Michael Rangel no llegará, Flabián Londoño fue ofrecido, pero no se ha tomado una decisión con él, mientras que el negocio con Tomás Ángel está quieto.

