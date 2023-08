Todo parece indicar que Iago Falque se está pensando seriamente la posibilidad de continuar jugando con América de Cali. En Cascajal, su camioneta fue baleada luego de que varios individuos intentaran hurtar a su conductor. El vehículo recibió dos impactos de bala y esta situación tiene al español dudando sobre su continuidad en la Liga colombiana.

El encargado de confirmar esto fue el propio Tulio Gómez, dueño del América de Cali. En entrevista con ‘El Vbar’, de Caracol Radio, el dirigente confirmó lo que había ocurrido con el conductor del vehículo y la razón por la que fue atacado con el arma de fuego.

Iago Falque, muy cerca de irse del América de Cali

Sobre esta situación, Tulio Gómez informó que Iago Falque ha decidido salir de la ciudad de Cali, pero no sabe en dónde se encuentra (se ha informado que el jugador decidió irse de Colombia). Además, comentó que el club está atento a la decisión que pueda tomar el jugador respecto a su continuidad. Tras lo ocurrido, el español está pensando seriamente en rescindir su contrato con América.

“Iago Falque no está en Cali. Le dijimos ‘piénselo, analícelo, no lo vamos a presionar para que se quede o se vaya’. No sé dónde está, está fuera de Cali, pero no le pregunté dónde estaba (…) Él estaba muy feliz en Cali. Ya él dirá, tomará su decisión con calma y dirá que es lo mejor”.

Las palabras de Tulio Gómez sobre la continuidad de Iago Falque