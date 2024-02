La salida de Lucas González de América de Cali sigue dejando de qué hablar, debido a que muchos hinchas no quedaron a gusto con la decisión de la dirigencia de acabar de manera repentina con un proceso que había dejado muy buenas impresiones en la Liga Colombiana II-2023, es por esto, que las palabras del técnico de bogotano tiene resonancia.

En las últimas horas, Lucas ha aparecido públicamente en los medios de comunicación, como lo hizo en una entrevista para el programa ‘Zona Libre de Humo’, allí el entrenador se refirió a varios temas muy llamativos, como lo fue su paso por el conjunto ‘escarlata’, pero también lo que espera de cara a su futuro como técnico.

¿Regresaría al América de Cali?

Ante la consulta sobre si en algún momento le gustaría tener una revancha y regresar a los ‘Diablos Rojos’, Lucas fue contundente y aseguró que sí lo haría, debido a que se encuentra muy agradecido con la institución que le dio una oportunidad: “Desde mi perspectiva, si se pudiera dar, yo volvería a América de Cali, siempre estaré agradecido por esa oportunidad. Ojalá pueda pasar en el futuro”, dijo el DT bogotano.

Sobre su reacción a la posibilidad de dirigir a Arturo Vidal, González confesó: “Me encantaba la llegada de Arturo Vidal, cuando me enteré lo primero que hice fue llamar a Lillo, lo tuvo en Chile, Guardiola lo tuvo en Bayern, Juan me dio muy buenos consejos, me hubiese gustado dirigirlo”.

El futuro de Lucas González como entrenador

Sobre su carrera como técnico, González contó que no es fácil poder ser entrenador, debido a lo difícil que es llegar a un equipo: “El fútbol es un gremio muy cerrado, ganarse un puesto siendo entrenador es muy difícil, a mí hace un año solo me conocían 3 personas, luego cogí Águilas y se preguntaban que este niño de donde había salido”.

Precisamente por lo que hasta hora está dando sus primeros pasos como entrenador, Lucas aseguró que la oportunidad de llegar al Deportivo Cali sería algo muy bueno para él: “Yo estoy empezando como entrenador, Deportivo Cali es una gran institución y si en algún momento soy considerado en ese club, sería un gran honor”.

