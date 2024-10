Pronósticos Bolivia vs Colombia: La altura de Bolivia eleva las cuotas de los cafeteros

Todo lo que necesita para sus pronósticos Bolivia vs. Colombia. Identifique cuáles son las mejores apuestas disponibles para este encuentro de la fecha 9 por las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Previa e información de interés para apostadores.

Los mejores pronósticos del Bolivia vs Colombia

Análisis Bolivia vs Colombia

Este será un partido especial para los dirigidos por Néstor Lorenzo, ya que desafiaron las condiciones del Estadio Municipal de El Alto. Con una altitud de 4.085 sobre el nivel del mar es la principal fortaleza de Bolivia para sumar frente a una de las mejores selecciones del continente. Análisis y previo con las estadísticas destacadas de los pronósticos Bolivia vs Colombia por la fecha 9 de las eliminatorias al Mundial 2026.

Bolivia no pierde la esperanza. Sus dos últimos triunfos lo impulsaron de nuevo en su lucha por ingresar a la zona de clasificación. Ganar en casa es el deber. Son 15 puntos en disputa, incluido este encuentro frente a Colombia. Sin margen de error, se avecina una auténtica final en el estadio El Alto, con capacidad para recibir cerca de 22.000 espectadores.

Cuotas y apuestas Bolivia vs. Colombia

Basados en las cuotas, los pronósticos Bolivia vs Colombia anticipan un juego parejo, sin un claro favorito para quedarse con la victoria.

Bolivia Empate Colombia 2,75 3,20 2,70

Colombia es la actual segunda mejor selección de estas eliminatorias, con una racha de resultados positivos que lo tienen cerca de asegurar el boleto al Mundial de manera anticipada. Para asumir este desafío en suelo boliviano, el cuerpo técnico diseñó una convocatoria, donde sobresale la presencia de varios jugadores acostumbrados a jugar o entrenar en ciudades de altura sobre el nivel del mar.

Además del estadio, la hora del partido es un detalle clave al momento de hacer los pronósticos Bolivia vs. Colombia. De acuerdo con la Conmebol, este juego programado para el jueves 10 de octubre comenzará a partir de las 3:00 p.m., hora colombiana. El árbitro es el brasilero Wilton Sampaio.

¿Cómo llega Bolivia?

Las dos victorias consecutivas en las fechas anteriores impulsaron al combinado del altiplano. En condición de local, Bolivia cortó una mala racha de cuatro derrotas en fila con victorias sobre Perú y Venezuela.

Posición en la tabla: 8

8 Goles: 10 a favor y 15 en contra

10 a favor y 15 en contra Jugadores clave: Luis Haquin y Carmelo Algarañaz

Luis Haquin y Carmelo Algarañaz Forma: GGPGP

Los dos últimos triunfos de Bolivia como local en las clasificatorias fueron con la portería imbatida y con al menos dos goles a favor. Además, se mantiene la tendencia al over en sus partidos en casa, ya que en tres de los últimos cuatro encuentros se superaron los 2,5 goles totales.

Ha pasado bastante tiempo desde el último empate boliviano por eliminatorias. No importa si es local o visitante, este tipo de resultados son poco frecuentes en el seleccionado del altiplano. La última vez que ocurrió fue el 2 de septiembre del 2021 y su rival fue precisamente la Selección Colombia. Quedaron 1 – 1. Desde ese día han pasado 19 juegos son empates: seis triunfos y 13 derrotas.

En 11 de sus pasados 13 compromisos en condición de local por Eliminatorias, la Selección de Bolivia anotó al menos un gol.

¿Cómo llega Colombia?

La selección nacional empató contra Perú en Lima y después superó 2 – 1 en Barranquilla a Argentina. Colombia es el único invicto de estas eliminatorias.

Posición en la tabla: 2

2 Goles: 9 a favor y 5 en contra

9 a favor y 5 en contra Jugadores clave: James Rodríguez y Luis Díaz

James Rodríguez y Luis Díaz Forma: GEGGE

Tres empates por una victoria es el saldo de la Selección Colombia en condición de visitante por las actuales Eliminatorias. A la fecha, el combinado cafetero solo ha encajado un gol lejos de casa, que fue el recibido en el 1 – 1 frente a Perú.

Existe una tendencia al under en los partidos como visitantes disputados por la Selección Colombia. No es de ahora; el cuadro nacional completa 10 salidas consecutivas por eliminatorias con menos de 2,5 goles totales. Desde aquella goleada sufrida contra Ecuador (6 – 1) en el 2020, la Tricolor no ha encajado más de 1,5 goles.

Bolivia vs Colombia: Últimos 5 enfrentamientos por Eliminatorias

A lo largo de la historia de las eliminatorias, Bolivia sólo ha vencido a Colombia en una ocasión como local. Fue en septiembre de 2003 con un contundente 4-0. Por su parte, la Tricolor ha conseguido dos victorias en suelo boliviano: 1-2 en 2011 y 2-3 en 2016.