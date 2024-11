Liverpool consiguió un triunfo ante el Bayer Leverkusen que lo puso de líder de la UEFA Champions League, teniendo como gran figura al futbolista colombiano Luis Díaz, quien anotó tres goles y fue elegido el mejor jugador del encuentro, en lo que fue una presentación histórica para el extremo que por primera vez en su carrera marcó un ‘Hat Trick’.

Publicidad

Publicidad

El guajiro venía siendo protagonista de una controversia, debido a que en los últimos partidos no fue titular, a pesar de su gran temporada, razón por la que muchos colombianos le reclamaron por medio de las redes sociales al entrenador Arne Slot que lo pusiera como inicialista, resaltando el gran papel del ‘cafetero’.

Arne Slot le respondió a los colombianos

Después de la gran noche de ‘Lucho’ en la Champions, Arne habló en rueda de prensa de lo que fue la gran actuación del guajiro, pero también fue consultado sobre por qué no venía siendo titular Díaz, a lo que el técnico neerlandés le respondió a los colombianos, asegurando que para él Luis es un titular del equipo, tratando de acabar así con la polémica.

“No solo la gente de Colombia ama a Lucho, los hinchas de Liverpool también lo aman, le tienen esta canción. No lo amo, pero me gusta… Él ha jugado muchos partidos en la Premier League y la Champions League junto a Darwin Núñez y lo ha hecho siempre en el más alto nivel y no es posible para ningún jugador estar en todos los partidos, especialmente cuando estás en su posición. Por esta razón tengo que rotarlos, pero por mí, es un titular, como lo dije hace tres días, así como lo es también Cody”, dijo Slot.

Publicidad

Publicidad

Luis Díaz festejando con el Liverpool VS. Bayer 04 Leverkusen. Foto: Imago.

¿Será titular ‘Lucho’ en los próximos partidos?

Sobre cómo será la participación de Luis Díaz en los próximos partidos del Liverpool, el entrenador Slot aseguró que el colombiano continuará jugando, también lo hará Cody Gakpo, teniendo en cuenta que hay varios futbolistas que se encuentran lesionados.

ver también La reacción de Arne Slot por el primer golazo de Luis Díaz

“Mientras sigamos teniendo los jugadores lesionados, Lucho podrá seguir jugando por el medio, también dependerá de quienes tengamos disponibles, pero creo que tanto Gakpo como Lucho, pueden hacerlo, Cody más como un nueve y Lucho como un 11. Esto es solo una posibilidad, pero luego tendremos también un ascenso de Cody Gakpo en el mediocampo”, expresó Arne.

Publicidad

Publicidad