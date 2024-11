El nuevo apodo que la UEFA le colocó a Luis Díaz tras el triplete en Champions League

El emoji de corona es más que suficiente para representar lo que significa el guajiro en el club inglés. Etiqueta sin igual. El rey colombiano, pues su magia en la cancha, sí le da para tener un apodo de tal realeza. Por otra parte, en otro post de la UEFA, le colocaron un sombrero de mago. Los elogios en Europa no paran.

Tres goles son más que suficientes en la ‘dictadura del marcador’, pero es que no es solo el resultado final, sino la forma en que evolucionó Luis Díaz en los 90 minutos contra el Bayer Leverkusen. Pasó de un primer tiempo para el olvido, a realizar una segunda parte para la historia. La última media hora fue a puro festín del guajiro en Anfield.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.