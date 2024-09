Buenas noticias para Díaz: Esto dijo el DT de Liverpool sobre su reemplazo en la titular del equipo

¿Es para preocuparse? Mmm… La relación entre el entrenador Arne Slot y Luis Díaz empezó de la mejor manera por el voto de confianza que el DT le dio al colombiano dentro y fuera de la cancha, pero en una decisión inesperada determinó que no fuera titular en el primer partido de la Champions League 2024-25, y hasta se animó a hablar de su reemplazo en el once inicial.

Publicidad

Publicidad

¡Todos los partidos de Liverpool y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva por Disney+!

Después de un mercado de fichajes en Europa donde fue protagonista de mil y un rumores para ir al FC Barcelona, ‘Lucho’ Díaz recibió el respaldo de Slot cuando el DT sostuvo en conferencia de prensa que “su futuro está con nosotros porque me gusta mucho lo que he visto en los últimos 10 días y vi lo mismo la temporada pasada”. Y en la cancha sería igual.

En los cuatro partidos que Liverpool ha jugado en la Premier League 2024-25 hasta el encuentro contra AFC Bournemouth del sábado 21 de septiembre a las 9:00 A.M, Díaz fue titular, marcó tres goles, dio una asistencia y en dos ocasiones fue elegido el jugador del partido. Sin embargo, el extremo colombiano dejó la titularidad para el juego frente AC Milan por la Champions League.

Cody Gakpo fue el reemplazo de Luis Díaz en la formación titular de Liverpool y terminó como el jugador con la mejor calificación (8 puntos) de la victoria por tres a uno contra Milan, según el portal SofaScore. El extremo neerlandés dio una asistencia, ganó seis de los diez duelos que disputó en el suelo, disparó dos veces a puerta y tuvo una precisión del 82 por ciento en sus pases. Arne Slot tenía que decir algo al respecto.

Publicidad

Publicidad

Luis Díaz, Cody Gakpo y Darwin Núñez. (Foto: Imago)

Al término del encuentro, el entrenador de Liverpool reveló que “había planeado jugar con Cody Gakpo el sábado, pero Cody, por primera vez, jugó dos partidos con la selección holandesa y ‘Lucho’ estaba mejor en forma que Cody el sábado. Por eso jugó Lucho (vs. Forest) y ahora Cody (vs. Milan), que lo hizo bien“. Esto dio a entender que vio al extremo neerlandés en mejores condiciones que las del jugador colombiano, pero llegarían buenas noticias para Díaz, ya que Slot no se rindió ante su reemplazo en la titular y prefiero hablar del rendimiento colectivo.

ver también Sin tocar el balón, Luis Díaz hizo reaccionar a un hincha y llegó a más de 2.6 millones de reproducciones

Esto dijo el DT de Liverpool sobre el reemplazo de Díaz en la titular del equipo

A Arne Slot le preguntaron en conferencia de prensa por el rendimiento de Cody Gakpo y Ryan Gravenberch, y la respuesta fue contundente. “Hace apenas un segundo estaba parado junto a Clarence Seedorf en el escritorio. También hablaron de Ryan y Cody y dije que es un lugar especial (estadio San Siro) para que jueguen los jugadores neerlandeses debido a los exjugadores que han jugado aquí. Hacer una actuación así siempre es agradable para un jugador del Liverpool y en un lugar como este es aún más agradable. Sí, puedes elegir estos dos, pero creo que también podría elegir algunos otros que funcionaron muy bien. Como siempre, es muy difícil que un individuo juegue bien si todo el equipo no juega bien y viceversa. Todo el equipo jugó bien y luego los individuos pueden brillar a partir de ahí“, sostuvo el DT de Liverpool.

Publicidad

Publicidad

El salario de Luis Díaz en Liverpool FC

Una de las grandes polémicas de la temporada pasada fue el lugar que ocupó Luis Díaz entre los jugadores mejor pagados de Liverpool. Quedó en el puesto 18 de 27. ¿Cambió algo esta campaña? Según el portal Capology, ‘Lucho’ tiene un salario anual de $2.860.000 libras esterlinas y a la semana de $55.000 libras esterlinas, más de 274 millones de pesos colombianos, que lo hace ocupar la posición 16 de 23 entre los mejores salarios de los ‘Reds’ (Rojos).