Este miércoles 2 de octubre se disputó un duelo entre jugadores de la Selección Colombia en la Champions League. Luis Díaz se vio frente a frente con Jhon Lucumí en el encuentro entre Liverpool y Bologna por la Champions League. El extremo de los ‘Reds’ ha revelado qué le dijo a su compatriota antes del partido.

Liverpool consiguió su segundo triunfo en esta Champions League este miércoles 2 de octubre ante Bologna en Anfield. Alexis Mac Allister y Mohamed Salah fueron los autores de los goles del encuentro contra los italianos, que dejaron una buena imagen en suelo inglés.

Los hinchas colombianos estuvieron al pendiente del encuentro no solo por la presencia de Luis Díaz en el 11 de Liverpool, sino también por la actuación del zaguero central de la Selección Colombia, Jhon Lucumí. El defensor es uno de los inamovibles del plantel de la Emilia-Romaña.

Luego del partido, ‘Lucho’ declaró ante la prensa y se refirió a su relación con el defensor con el que comparte vestuario en la Selección Colombia. El extremo de los ‘Reds’ reveló que tuvo una conversación con Lucumí justo antes del encuentro por la Champions.

“Con Jhon tuvimos ahí un par de mensajes antes del partido y le deseé lo mejor. Tratamos de hacer un buen partido, creo que él hizo un partido correcto. Ahora justo me mandó un mensaje para hablar fuera del estadio y nos vamos a ver ahorita, le deseo lo mejor” dijo Luis Díaz.

¿Qué dijo Luis Díaz sobre el partido?

Luis Díaz hizo su lectura de la segunda victoria de Liverpool en esta Champions. “Conseguimos una nueva victoria que era importante para nosotros. Fue un partido súper complicado, ellos hicieron un buen partido. Era un partido que tocaba defensivamente estar bien posicionados, se tornó de vez en cuando de ida y vuelta, entonces tocó correr bastante. Se hizo un partido correcto, se contrarrestó lo que ellos venían a hacer acá, hicimos los dos goles y sacamos los tres puntos que es lo importante“.

“Siempre trato de ayudar al equipo en lo máximo. En lo que pueda hacerlo, lo voy a hacer. No pienso dejar una gota de sudor, intento no regalar nada, siempre trato de dar el máximo. Si no es con goles y asistencia, es corriendo y trabajando que es algo que le gusta a nuestro entrenador. Súper espectacular que se estén dando las cosas como hemos arrancado y como yo he arrancado. Hay que seguir trabajando, tener los pies sobre la tierra. Enfocado en lo que queremos” añadió el colombiano.