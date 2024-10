El mensaje de Díaz para el DT de Liverpool luego de que lo volviera a sacar en el segundo tiempo

Una vez más, se repitió la historia. Liverpool FC jugó el segundo partido en la fase de la liga de la Champions League 2024-25 y había ciertas dudas sobre si Luis Díaz sería titular. El extremo colombiano comenzó en la formación inicial contra el Bologna, pero el entrenador Arne Slot lo volvió a sacar en el segundo tiempo. Acto seguido, ‘Lucho’ le envió un mensaje a su DT.

Publicidad

Publicidad

¡Todos los partidos de Liverpool y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva por Disney+!

¡A los hechos! Liverpool venía de ganarle por tres goles a uno a AC Milan como visitante en el debut del nuevo formato de la Champions League. En ese encuentro, Díaz entró en la segunda etapa y no se reportó con goles o asistencias. ¿Perdió la titularidad con Cody Gakpo?

Siguiente partido de Liverpool, ‘Lucho’ Díaz volvió a ser titular y marcó dos goles en dos minutos en la victoria tres cero contra AFC Bournemouth. En ese encuentro de la Premier League salió a los 27 minutos del segundo tiempo. Esta misma historia se repitió en la contienda contra Wolverhampton con la diferencia que salió al minuto 28. El común denominador empezaba a estar más que claro.

Empezó a sonar el famoso himno de la Champions League y ahí estaba de nuevo Díaz. A pesar de que no anotó ni dio asistencias, el jugador tuvo una alta dosis de sacrificio que lo llevó a tener una calificación de 6.9 puntos, según el portal SofaScore, por los 72 minutos que jugó en la victoria contra Bologna por dos goles a cero. El DT de Liverpool lo volvió a sacar en el segundo tiempo.

Publicidad

Publicidad

Luis Díaz en Liverpool vs. Bologna. (Foto: Imago)

“Fue un partido súper complicado, ellos hicieron un buen partido y era un partido que defensivamente tocaba estar bien posicionados. Se tornó de vez en cuando en ida y vuelta y tocó también correr bastante. Pero bueno… Se hizo un partido correcto, se contrarrestó un poco lo que ellos venían a hacer acá en casa de nosotros e hicimos los dos goles y sacamos lo tres puntos que es lo importante“, le dijo Luis Díaz a ESPN antes de enviarle unas palabras a Arne Slot.

ver también Alexis Mac Allister le quitó un golazo a Luis Díaz en la Champions League

El mensaje de Díaz para Slot luego de que lo volviera a sacar en el segundo tiempo

A pesar de que en los siete partidos que ha disputado como titular en la temporada 2024-25 el DT de Liverpool lo sacó seis veces en el segundo tiempo, ‘Lucho’ Díaz le envió un mensaje positivo a Slot después de que se volviera a repetir la constante de la campaña. “Esa es la idea, siempre tratar de ayudar al equipo en lo máximo que pueda hacerlo. Lo voy a hacer siempre. No dejar una gota de sudor, no reglar nada, siempre trato de dar el máximo y de ayudar siempre. Sino es con goles y asistencias, correr y trabajar que eso le gusta muchísimo a nuestro entrenador. Súper espectacular que se estén dando las cosas como hemos arrancado, como he arrancado. Seguir trabajando con los pies en la tierra, seguir tranquilo y enfocarnos en lo que queremos y trabajar”, le dijo el extremo de la selección colombiana a ESPN.

Publicidad

Publicidad

La confesión de Luis Díaz sobre el gol que le quitó Mac Allister en Champions

De no ser porque Alexis Mac Allister llegó primero a la definición del primer gol de Liverpool vs. Bologna en Champions League, la otra anotación la marcó Mohamed Salah, el gol hubiera sido de Luis Díaz. Esto dijo el jugador colombiano al respecto: “Siempre trato de tratar de marcar y de tratar de estar ahí. Justo cuando se acaba el partido se lo dije a ‘Maca’: ‘Sino hacías el gol, llegaba solo también’. Él me dice: ‘¿En serio?’. Pero bueno… Tratamos siempre de estar bien ubicados y de ayudar al equipo. Hoy (2 de octubre) marcó mi compañero ‘Maca’ que también se lo merece y seguir adelante”.