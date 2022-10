Egan Bernal se encuentra trabajando aún en lo que es su recuperación y poder retomar el nivel que algún día tuvo, pero también aprovecha el tiempo para hablar sobre los diferentes acontecimientos deportivos del país.

El ciclista dio una entrevista para el programa 'Vbar' de la emisora Caracol Radio, salió en defensa de James Rodríguez por las críticas de los últimos meses, y aseguró que hay que respetar a los deportistas que han dejado en alto el nombre del país.

"De fútbol no es que sepa mucho y menos me meto a opinar. Para mí James y Falcao son dos cracks y leyendas. No se me va a olvidar lo que hizo James en el Mundial, se merece un respeto impresionante. A uno no se le puede olvidar lo que los deportistas hacen por el país. Lo que significan más allá de si está en su mejor nivel o no, va más allá de eso. A mucha gente le gusta ver a James", dijo Egan.

Además, el pedalista se refirió al problema que vive Nairo Quintana, expresó su apoyo en medio del proceso con el TAS por la sanción que le puso la Unión Ciclística Internacional.

"Con respecto a Nairo, la verdad no estoy muy enterado del tema, solo lo que he visto en noticias. No he tenido la oportunidad de hablar con él, es una situación complicada. Tener que pelear allá, abogados, contrato con el equipo, no es divertido, pero todo el apoyo a Nairo. En Colombia le tienen respeto y transmite bastante, no solo en el ciclismo sino en general. Ojalá pueda demostrar que no hizo nada malo".

Finalmente, Bernal reveló que sobre su carrera espera que "si todo va bien, volver al Tour, puede ser una oportunidad para intentarlo y hacer lo mejor posible".