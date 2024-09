El mensaje que le enviaron a James Rodríguez desde Perú: “Solo su fantasma rondó el verde”

ver también Luis Díaz le responde a Asprilla por decir que el partido vs. Argentina es una revancha de la final

Se empezó a calentar el partido por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. En la previa del encuentro entre Perú y la Selección Colombia, a James Rodríguez le enviaron un fuerte mensaje desde territorio inca: “Solo su fantasma rondó el verde”.

¿Están jugando con fuego? James encontró en la Copa América la plataforma perfecta para volver al fútbol de Europa. No solo le quitó a Lionel Messi el récord de la mayor cantidad de asistencias en una edición del torneo continental con seis pases gol, también recibió la máxima distinción individual que da la Conmebol en esta competición.

James Rodríguez fue elegido el mejor jugador de la Copa América 2024 por, entre otros motivos, un gol, cuatro premios al futbolista más destacado del partido y seis asistencias. El ’10’ fue la gran figura del subcampeonato de la Selección Colombia, pero desde Perú no lo vieron tan así, y hasta se animaron a criticar el rendimiento que tuvo en la final contra Argentina.

Sabían que era uno de los llamados a marcar diferencia y le dieron muy pocos espacios. James jugó 90 minutos en la derrota contra Argentina, salió para el inicio de la prórroga y el portal SofaScore le dio una puntuación de 7.3 puntos. No fue su mejor partido en la Copa América y desde territorio peruano se lo recordaron.

James y Mac Allister en la final de la Copa América. (Foto: Imago)

La Selección Colombia jugará contra Perú el próximo viernes 6 de septiembre a las 8:30 P.M. por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, y a la hora de analizar a James Rodríguez, el portal peruano ‘Trome’ no se guardó nada y dejó en claro que los jugadores peruanos tendrán que estar “finos y concentraditos” para obtener un buen resultado. Eso fue lo más suave que dijeron.

Después de aclarar que se tomó el tiempo de revisar la final de la Copa América 2024, el columnista ‘El Bombardero’, del portal ‘Trome’, le envío el siguiente mensaje al ’10’ de la Selección Colombia: “James Rodríguez es previsible. Hace jugar a los ‘cafeteros’ y la tarea es que no le llegue la pelota. Ahora no es Messi, Neymar ni otro diferencial. Incluso, no mereció ser el mejor del torneo sudamericano en Estados Unidos. El domingo 14 de julio en el (estadio) Hard Rock de Miami vendieron sus camisetas con su apellido, porque solo su fantasma rondó el verde”.

Néstor Lorenzo respondió cómo está James al llegar sin jugar a la Selección Colombia

Desde lo más de 90 minutos que jugó en la final de la Copa América 2024, pasarán 54 días hasta que James vuelva a jugar un partido oficial, ya que no alcanzó a debutar con Rayo Vallecano por el párate de la fecha FIFA de septiembre. ¿Cómo está Rodríguez? Néstor Lorenzo lo dejó claro en tres palabras. “James está bien”, afirmó el entrenador de la Tricolor en conferencia de prensa.

