"El balance de este Tour para mi es malo, no logré nada": Rigoberto Urán

Con la honestidad y el desparpajo que lo caracterizan, Rigoberto Urán no tuvo ningún reparo en autocriticarse de forma despiadada. El pedalista antioqueño no tuvo una gran actuación en el Tour de Francia 2022. Aunque el 'Toro' intentó dar todo su esfuerzo en la última semana de competencia, el pelotón fue mucho más rápido y sus intentos por ganar tiempo en la clasificación general no dieron buen fruto.

Sin piedad: durísima autocrítica hizo Rigoberto Urán de su Tour de Francia 2022

Luego de la Etapa 20, Urán atendió a los medios de comunicación minutos después de haber finalizado su participación en la contrarreloj individual de 40 kilómetros que afrontó el pelotón. Ya solo queda el paseo por los Campos Elíseos y el pedalista del EF Education decidió entregar un primer balance de su actuación en la 'Grande Bouclé'.

Sin ningún tipo de piedad, aseguró que su calificación en la competencia fue de cero. Dijo que no cumplió ninguno de los objetivos que tenía, a nivel personal, para esta carrera. No ganó ninguna etapa, no pudo luchar en la clasificación general y tampoco pudo cerrar el Tour dentro del Top 10 de los mejores ciclistas.

"Gracias por venirnos a acompañar. Lástima que este año vinieron a perder el tiempo. La valoración de este Tour fue mala, cero. No se lograron ninguno de los objetivos. Hablo por mí, que tengo el respeto a castigarme. Soy mi propio jefe. Siendo realista, no se cumplieron los objetivos", concluyó Rigoberto Urán.