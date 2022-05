El ciclista Egan Bernal, campeón del Giro de Italia y Tour de Francia y considerado uno de los mejores deportistas de la actualidad, incendió las redes sociales luego de confesar su postura política. El deportista de Zipaquirá mostró afinidad por Federico Gutiérrez, uno de los candidatos a la presidencia de Colombia.

Su postura la da a conocer luego de varias intervenciones previo al viaje a Europa para seguir su recuperación e incluso en tierras europeas continuó refiriéndose a la situación política de Colombia, donde la tensión es notable a pocos días de la primera vuelta presidencial, que colocan a Federico Gutiérrez y Gustavo Petro como favoritos.

"Mi voto de confianza es para 'Fico' Gutiérrez, teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio... Rechacé una 'Cruz de Boyacá' e hice la entrega de la camiseta del Tour a Colombia sin el presidente. Así que esto no es de fanatismo. No soy de extrema derecha, ni de extrema izquierda. Soy una persona más que cree que nos merecemos un cambio", fueron algunas de las palabras de Egan Bernal.