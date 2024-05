Un dato relevante en la previa de la competencia es que Einer Rubio aparece como el mejor de colombiano en el Ranking UCI entre los que participarán en la prueba, siendo el tercero si reunimos a todos los compatriotas. El boyacense se ubica en el puesto 97 del mundo, detrás de Santiago Buitrago (66) y Egan Bernal (88), quienes no estarán en la competencia y se alistan para el Tour de Francia.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.