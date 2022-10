Mariana Pajón no para de brillar y se pone en lo más alto: ganó una nueva medalla de oro

Mariana Pajón es una de las mejores deportistas que tiene Colombia y en cada competencia lo demuestra dejando el nombre del país en lo más alto. Sus presentaciones siempre dan de qué hablar, compite al máximo nivel y en su mente solo existe la palabra ganar, es lo que la mantiene vigente y siempre ocupando los primeros lugares.

La colombiana sigue brillando, esta vez se quedó con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2022, consiguiendo su tercera presea dorada en esta competencia, primero lo hizo en 2010 y 2014, pudo haberlo hecho en 2018, pero no participó por lesión.

Sus sensaciones fueron buenas y con la sonrisa que la caracteriza, comentó: “hace ocho años estaba esperando volver acá, Juegos Sudamericanos, hasta lo último pensamos que no íbamos a correr, pero acá estamos. Me alegra llevar esta medalla a Colombia y mi familia que está viviendo un momento que no es fácil”

Por otro lado, en la rama masculina, el colombiano Diego Alejandro Arboleda ocupó el segundo lugar, seguido del ecuatoriano Wilson Goyes. El ganador fue el argentino Exequiel Torres.