Nairo Quintana realizó una muy buena actuación en el Tour de Francia, es por esto que debido al gran rendimiento que mostró, que se especuló con una posible salida del Arkea Samsinc hacia algunos de los equipos poderosos del ciclismo, tema del que habló el colombiano.

En una entrevista para la emisora Blu Radio, Quintana habló de lo cerca que está la renovación con el Arkea, equipo con el que está muy agradecido y han venido consiguiendo buenos resultados en los últimos años.

“El mánager está trabajando [en la renovación], pero sí, es una de las mejores opciones que tenemos ahora mismo. Como había dicho en el Tour de Francia, es un equipo que ha venido creciendo y he ayudado en eso estos tres últimos años”, dijo Nairo.

Una de las posibilidades de las que se habló para el boyacense fue la llegada UAE Team, equipo en el que el líder es el esloveno Tadej Pogacar, el cual quedó descartado por Quintana, ya que no quiere trabajarle a otros líderes.

“Tenía propuestas de algunos equipos, pero finalmente no quiero entrar a pelar con otros líderes o con equipos donde toca mirar quién es mejor que otro y para quién hay que trabajar. En este equipo se me respeta y se me escucha”.

Y agregó: “La idea es no perder un año en el que tenga que demostrar quién es mejor que quién para poder trabajar. Equipos me llamaron y me dijeron que me querían para trabajar. Lamentablemente, creo que todavía tengo madera para ganar y no me interesó”.