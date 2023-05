Nairo Quintana es uno de los deportistas más queridos por los colombianos, es por esto que su actualidad entristece a muchos de sus seguidores, que ven cómo pasa el año y el ciclista aún no encuentra un equipo con el que pueda competir en los diferentes torneos del mundo, tema del que volvió a hablar el boyacense a los medios de comunicación.

Quintana estuvo en un evento publicitario con uno de sus patrocinadores, allí se refirió a la difícil situación que está viviendo, debido a que no logra encontrar un equipo con el que pueda competir, a pesar de tener el deseo y estarse preparando para ello: “Tengo la esperanza de volver a correr, seguimos entrenando muy fuerte, estoy en una buena condición y esperamos que sea posible con la bendición de Dios”.

El colombiano no ocultó el calvario que está viviendo por no poder estar haciendo lo que le gusta: "Nos seguimos preparando y esperando el momento que se dé la oportunidad, todavía no podemos decir con certeza cuando vamos a estar, solamente rezamos y cruzamos los dedos para que sea pronto".

Todo indica que Nairo no podría correr ninguna de las tres carreras más importantes del mundo, debido a que aún no logra conseguir un equipo y el tiempo corre, por lo que se espera que por lo menos pueda estar en algunas clásicas y se pueda preparar para lo que será el año 2024, ya teniendo una escuadra.