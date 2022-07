Nairo Quintana realizó un gran Tour de Francia, y ante las dudas de en dónde correría en el año 2023, se le vinculó con muchos equipos, pero finalmente el colombiano reveló que seguirá en el Arkea.

Quintana se mostró muy agradecido con el equipo que lo apoyó en los momentos difíciles, especialmente cuando las lesiones lo atacaron.

“Arkea es un equipo que me ha dado la mano, donde me he sentido muy bien. En los primeros años, con covid y lesiones, fue muy complicado porque no terminas de hacerte. Pero una vez que nos sentamos y empezamos a dar resultados estuvimos todos contentos”, dijo el ciclista.

Nairo aseguró que lo más probable es que continúe en el Arkea, además que al equipo estar muy cerca de ser World Tour, tendrá un mejor presupuesto y seguramente llegarán nuevos ciclistas.

“Este año en todas las carreras estuve entre los diez primeros. El año pasado hice un buen final de temporada. Vienen refuerzos para el equipo y creo que seguiré aquí”, sentenció el boyacense.