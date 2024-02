Cabe recordar que por muchos años, Mario Sábato estuvo en la disciplina de ESPN narrando los eventos de ciclismo junto a Óscar Restrepo . Ahora, está en RCN TV junto a Mónica Jaramillo y Juan Charry. Sin duda, un personaje especial y más teniendo en cuenta que no es colombiano.

Alejandro Osorio es el actual campeón nacional de ruta y ya tuvo un paso por el World Tour, cuando compitió con el Team Bahrain Victorious. Su victoria enloqueció a Mario Sábato y aprovechando que a este ciclista lo apodan ‘Pony’, mandó un relincho que no ha pasado desapercibido en las redes sociales. Juzguen ustedes.

Eso fue lo que pasó durante la tercera etapa del Tour Colombia 2024. En el circuito en la ciudad de Tunja, Mario Sábato siempre estuvo atento y mucho más en los metros finales, que dejaron como ganador al paisa Alejandro Osorio del GW Shimano. Este chico es otro prodigio del ciclismo colombiano y no hay duda que es de los mejores en cuanto a nivel actualmente en el pelotón nacional.

Vale la pena resaltar que Mario Sábato es uno de los personajes que más quiere el ciclismo y le tiene gran cariño a Colombia y a toda su historia en este deporte. A través de su pasión y su alegría, ha podido ganarse el corazón de todo un país que no se pierde sus gestos y todas sus maniobras para transmitir alegría durante una etapa.

