El Tour de Francia sigue dando de qué hablar tras finalizada la tercera etapa. Los colombianos siguen dando de qué hablar a nivel nacional e internacional, pues por ahora no han podido brillar y aún no son protagonistas. Uno de los que siempre tiene varios ojos encima es Rigoberto Urán, quien para sorpresa de muchos se encuentra en la parte de atrás.

El antioqueño está en la casilla 92 a 22:05 del líder, algo que varios no se explican. Al terminar la fracción, entregó unas declaraciones que explicaron todo, pero que dejó molesto a más de uno. “Soy sincero, por orden del equipo, y porque soy un empleado, debo respetar las órdenes”, expresó Rigo.

Al parecer no se encuentra conforme con las indicaciones que le ha dado el equipo: “me dijeron que vamos a buscar etapas y me tengo que acostumbrar a ello. Veremos cómo me acomodo a ser Un caza etapas y olvidarme de la general. A los 36 años las cosas cambiaron para mí”.

Urán y los demás colombianos se preparan para la etapa 4 que tendrá un recorrido de 181,8 kilómetros iniciando en la ciudad de Dax y finalizando en el circuito Paul Armagnac, también conocido como Circuito Nogaro.