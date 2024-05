Se creía que esta caída podría afectar a Egan Bernal, pero las cosas han ido evolucionando de gran manera, a tal punto que pudo participar en el Tour de Romandía sin contratiempos. En marzo, apenas en la primera etapa, se fue al piso, pero las cosas no pasaron a mayores y pudo continuar en carrera. Debido a su duro accidente en Colombia, que lo forzó a varias cirugías en su cuerpo, noticias como estas preocupan al país. Por ahora, todo marcha de gran manera mirando el Tour de Francia.

Teniendo en cuenta sus últimas presentaciones en este semestre, Egan Bernal podría enfocarse en un Top 5 en el Tour de Francia. Junto al Team Ineos, el colombiano se sigue preparando y va a las carreteras francesas en la lista de ‘sorpresas’. Se espera si puede estar al nivel de Tadej Pogacar, quien le apuntará a al doblete Giro – Tour como el máximo objetivo de la temporada. Además, Jonas Vingegaard es duda para la prueba de Francia, o si va, no estará en el 100% físico.

Egan Bernal vuelve al ruedo y regresa la ilusión de todo un país. El campeón del Tour de Francia, va por el bicampeonato, es algo que en lo más profundo muchos esperan, pero solo con confirmar que estará en la edición de 2024, es un sinónimo de alegría. El oriundo de Zipaquirá no va al Giro de Italia y se sigue preparando para la ronda francesa que comenzará el próximo 20 de junio en la localidad italiana de Florencia.

