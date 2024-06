Nairo Quintana ratifica en la Vuelta a Suiza que no ha sido un buen 2024 para él.

Nairo comenzó la temporada en los Campeonatos Nacionales de Ruta, donde fue 26°, y en el Tour Colombia fue 21°. Era el momento de su primera gran prueba en Europa y lastimosamente sufrió una delicada caída en la Vuelta a Cataluña y no pudo finalizar. Se podría decir que su mejor posición, hasta el momento, es el cuarto puesto en la clasificación de montaña en el Giro de Italia, competencia en la que ocupó la casilla 19° en la CG.

“Tras su caída ayer lunes durante la segunda etapa del Tour del Suiza y ante el dolor que sufría, Nairo pasó pruebas radiológicas anoche. Quintana sufre una fractura no desplazada del cuarto metacarpiano de la mano derecha. El colombiano seguirá tratamiento mediante inmovilización y no tomará la salida hoy martes en la tercera etapa”, confirmó el Movistar Team en un comunicado en sus redes sociales.

Nairo Quintana ratifica en la Vuelta a Suiza que no ha sido un buen año para él. Tras la expectativa por su regreso a Movistar Team, las lesiones, los contagios y las fracturas le han impedido mantener un buen ritmo de competencia en Europa. De esta manera, se vuelven a encender las alarmas a tan solo 18 días de comenzar el Tour de Francia en Italia.

