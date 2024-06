El primero del grupo C enfrentará al segundo del D, donde están la Selección Colombia, Brasil, Costa Rica y Paraguay.

Así quedó el grupo C de la Copa América de donde saldría un rival para Colombia

Vale resaltar que el primero del grupo C, enfrentará al segundo del D, donde están la Selección Colombia, Brasil, Costa Rica y Paraguay. El que ocupe el primer lugar de la zona del equipo colombiano, se verá las caras con el que sea segundo entre, probablemente, Estados Unidos o Uruguay.

De esta manera, Uruguay y Estados Unidos comparten el liderato del grupo con tres puntos cada una. Siguen Panamá y Bolivia, que parece no tienen nada que hacer ante el dominio estadounidense y uruguayo.

A segunda hora, el turno fue para Uruguay, que para muchos es otra candidata al título. El grupo de jugadores de Marcelo Bielsa andan muy bien , la máquina celeste sigue con toda la jerarquía posible y le pasaron por encima a Panamá en el Hard Rock Stadium de Miami. Un contundente 3-1 fue más que suficiente para quedar líder del grupo C y acercarse a la clasificación.

Fue un gran debut para la Selección de Estados Unidos, que a primera hora enfrentó a una Bolivia que se dejó ver muy débil en el AT&T Stadium de Arlington y apunta a los últimos lugares del grupo C. Los bolivianos no pudieron con la supremacía del local, que además fue cabeza de serie, y perdieron 2-0 gracias a los goles de Christian Pulisic y Folarin Balogun.

La Copa América sigue su camino y el turno en el debut fue para el grupo C, de donde saldría un rival para la Selección Colombia. Esta zona está conformada por Uruguay, Estados Unidos, Bolivia y Panamá. Se podría decir que se está aplicando la lógica, pues los favoritos a pasar de ronda se quedaron con los tres puntos en la primera jornada.

