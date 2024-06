Brasil vs. Costa Rica. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Un mal debut para una favorita al título en Estados Unidos. El central de Millonarios, Juan Pablo Vargas, tuvo una buena actuación ante los habilidosos atacantes brasileños, que cambiaban de ritmo constantemente, pero no tuvieron la efectividad para definir. Costa Rica hace historia y le empata a Brasil, activando las alarmas y dejando aires poco agradables para una potencia.

No solo fue el triunfo, la jornada se hace más brillante para Colombia luego del lamentable resultado de la Selección Brasil ante Costa Rica en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Por más que insistió, la ‘Canarinha’ de Vinicius y Rodrygo no pasó del empate ante los costarricenses y se tuvo que conformar con el 0-0.

Jornada redonda para la Selección Colombia en la Copa América de 2024. El debut colombiano no pudo ser de mejor manera que ganando ante la aguerrida Paraguay de Daniel Garnero que luchó por el empate en el Estadio NGR de Houston. Un 2-1 fue más que suficiente para decretar los primeros tres puntos del grupo D.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.