La Selección Colombia y Néstor Lorenzo cumplieron en el debut en la Copa América 2024. Con goles de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, el equipo nacional venció a su similar de Paraguay 2-1 y así pudo sumar sus primeros tres puntos en el grupo D. Resultado clave para buscar el primer puesto de su zona y avanzar de fase.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegaron a este partido como favoritos no solo al primer lugar del grupo D, sino al título de la Copa América 2024. Los 20 partidos que había de racha, más la sincronización táctica, le permite al equipo nacional tener la etiqueta junto a Argentina, Brasil y Uruguay. Los goles de Muñoz y Lerma son suficientes para tomar confianza y seguir al frente en competencia.

Es decir, que fue otra muestra táctica de Néstor Lorenzo en el Estadio NGR de Houston. Aunque los paraguayos intentaron hacer daño, incluso descontando en el marcador y acelerando por el empate, la ‘Tricolor’ fue más efectiva y se comportó bien en defensa pese a la baja de Jhon Lucumí, quien tuvo que salir durante el primer tiempo por lesión.

En rueda de prensa, Néstor Lorenzo sigue mostrando que tiene ‘los pies sobre la tierra’ y no digiere la etiqueta de ‘favorito’ que muchos le dan en la Copa América 2024. Es más, ante los periodistas se dejó ver sensato, haciendo autocrítica y hablando de los errores que tuvo el equipo colombiano ante la Selección Paraguay.

“Con la pelota, uno se siente cómodo, pero al no tenerla, fuimos a recuperar. El error por las pérdidas en salida; el problema fue por el campo de juego, los jugadores dijeron que la pelota no corría y en otros sectores pasaba lo contrario. Por haber cambiado el pasto hace pocos días, es una cosa rara, con una mezcla de sintético. La dificultad estuvo cuando en las asociaciones cortas se fallaba y nos complicaron al ganarnos la espalda. Fue un partido duro y disputado. Paraguay hizo un buen juego y no sorprende, pero fuimos merecedores de la victoria”, dijo Lorenzo en rueda de prensa.